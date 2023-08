Die Liebesschlösser am Mühlesteg in Zürich müssen wegen Sanierungsarbeiten entfernt werden. keystone-sda.ch

«Melanie & José», «Christoph & Nadine» und «Stefan forever»: Auf dem Zürcher Mühlesteg sind am Mittwochnachmittag viele Liebesschwüre gerettet worden. Liebende konnten sich ihr Liebesschlösschen freischneiden lassen.

Kurz nach 13.00 Uhr standen zwei Mitarbeiter des Tiefbauamtes mit einer Trennscheibe und einer grossen Zange auf dem Mühlesteg und begannen mit ihrer ungewöhnlichen Arbeit: Liebesschlösschen aufschneiden. Zumindest jene, deren Besitzerinnen und Besitzer erschienen. 31 Schlösschen wurden zurückgenommen.

Viele Liebende hatten Mühe, «ihr» Schlösschen überhaupt wieder zu finden. Zu Tausenden hängen die Schlösser seit Jahrzehnten am Gitterrost und erinnern an geglückte und zerbrochene Beziehungen. Die Schlüssel dazu wurden jeweils in die Limmat geworfen.

Gerettet: Eine Frau freut sich über ihr abgesägtes Liebesschlösschen. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Ganz unromantisch im Altmetall

Die grosse Mehrheit der Schlösschen wurde an diesem Nachmittag jedoch nicht abgeholt. Sie landen – ganz unromantisch – im Altmetall, zusammen mit den Gittern, an denen sie befestigt waren.

Weitere Befreiungsaktionen für Liebesschlösschen sind nicht mehr möglich. Ab Donnerstag ist der Mühlesteg gesperrt, so dass die Sanierungsarbeiten beginnen können.

In der Nacht auf den 24. August wird die «Liebesbrücke» demontiert und mit einem Kran in drei Teilen aus der Limmat gehoben. Voraussichtlich im November wird die Brücke wieder montiert. Am renovierten Steg können dann wieder Schlösschen angehängt werden.

fn, sda