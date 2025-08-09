Zwei Personen sterben nach verseuchtem Brokkoli-Sandwich

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Botulismus-Schock in Kalabrien Zwei Personen sterben nach verseuchtem Brokkoli-Sandwich

tgab

9.8.2025

Mit Botulismus-Bakterien verseuchte Brokkoli-Sandwiches sollen für den Tod zweier Personen in Kalabrien verantwortlich sein. Ein durch die Bakterien produziertes Nervengift kann zu lebensbedrohlicher Atemlähmung führen.
Mit Botulismus-Bakterien verseuchte Brokkoli-Sandwiches sollen für den Tod zweier Personen in Kalabrien verantwortlich sein. Ein durch die Bakterien produziertes Nervengift kann zu lebensbedrohlicher Atemlähmung führen.
IMAGO/Addictive Stock

Ein Mann und eine Frau sterben nach dem Verzehr eines Sandwichs von einem Foodtruck in Kalabrien. Ursache war offenbar in Öl eingelegter, mit Botulismus-Bakterien verseuchter Brokkoli.

tgab

09.08.2025, 20:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Kalabrien starben zwei Personen nach dem Verzehr eines mit Botulismus-Bakterien verseuchten Brokkoli-Sandwichs.
  • Mindestens zwölf weitere Menschen erlitten Vergiftungen, zwei von ihnen befinden sich in kritischem Zustand.
  • Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Foodtruck-Betreiber und zwei Zulieferer wegen Totschlags und Lebensmittelvergehen.
Mehr anzeigen

In Diamante, einem beliebten Küstenort in Kalabrien, sind zwei Menschen nach dem Verzehr eines Brokkoli-Sandwichs von einem Foodtruck an Botulismus gestorben.

Unter den Opfern ist der 52-jährige Künstler Luigi di S. aus der Nähe von Neapel. Er war für den Verkauf seiner Bilder in den Ferienort gereist und hatte am 3. August am Imbiss gegessen. Bereits am Folgetag klagte er gegenüber seiner Schwester über schwere Beschwerden. Sein Zustand verschlechterte sich rapide, doch er versuchte noch, nach Neapel zurückzufahren. Auf der Autobahn erlitt er Atemnot und starb innerhalb von Minuten, wie seine Schwester dem Nachrichten-Portal «InterNapoli.it» berichtete.

Auch eine 45-jährige Frau, die ebenfalls an dem Foodtruck gegessen hatte, erlag der Vergiftung. Laut dem Nachrichtenportal «InterNapoli.it» werden derzeit mehr als zwölf weitere Personen im Krankenhaus von Cosenza behandelt, zwei davon befinden sich in kritischem Zustand. Die Ursache: offenbar in Öl eingelegter Brokkoli, der mit Botulismus-Bakterien kontaminiert war. Das Produkt wurde inzwischen landesweit aus dem Handel genommen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags und Handels mit gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln gegen drei Verdächtige: den Foodtruck-Betreiber sowie zwei Verantwortliche von Zulieferfirmen, die die Zutaten geliefert haben sollen. Die Ermittler prüfen nun, wie die tödliche Kontamination entstehen konnte und ob Sicherheitsvorschriften verletzt wurden.

Meistgelesen

Erstes Lovemobil am Ziel +++ Wasserpistolen mit fragwürdiger Munition +++ Verkaufsschlager nicht ganz jugendfrei
Traumstart für die Gäste: Ibayi bringt Thun in Führung
Zwei Personen sterben nach verseuchtem Brokkoli-Sandwich
Alex Frei über Vogt: «Macht Freude, wieder einen Schweizer Stürmer zu haben»
Fluch besiegt: St.Gallen lässt Winterthur keine Chance