Zwei Personen sterben nach verseuchtem Brokkoli-Sandwich

Mit Botulismus-Bakterien verseuchte Brokkoli-Sandwiches sollen für den Tod zweier Personen in Kalabrien verantwortlich sein. Ein durch die Bakterien produziertes Nervengift kann zu lebensbedrohlicher Atemlähmung führen.

Ein Mann und eine Frau sterben nach dem Verzehr eines Sandwichs von einem Foodtruck in Kalabrien. Ursache war offenbar in Öl eingelegter, mit Botulismus-Bakterien verseuchter Brokkoli.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kalabrien starben zwei Personen nach dem Verzehr eines mit Botulismus-Bakterien verseuchten Brokkoli-Sandwichs.

Mindestens zwölf weitere Menschen erlitten Vergiftungen, zwei von ihnen befinden sich in kritischem Zustand.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Foodtruck-Betreiber und zwei Zulieferer wegen Totschlags und Lebensmittelvergehen. Mehr anzeigen

In Diamante, einem beliebten Küstenort in Kalabrien, sind zwei Menschen nach dem Verzehr eines Brokkoli-Sandwichs von einem Foodtruck an Botulismus gestorben.

Unter den Opfern ist der 52-jährige Künstler Luigi di S. aus der Nähe von Neapel. Er war für den Verkauf seiner Bilder in den Ferienort gereist und hatte am 3. August am Imbiss gegessen. Bereits am Folgetag klagte er gegenüber seiner Schwester über schwere Beschwerden. Sein Zustand verschlechterte sich rapide, doch er versuchte noch, nach Neapel zurückzufahren. Auf der Autobahn erlitt er Atemnot und starb innerhalb von Minuten, wie seine Schwester dem Nachrichten-Portal «InterNapoli.it» berichtete.

Auch eine 45-jährige Frau, die ebenfalls an dem Foodtruck gegessen hatte, erlag der Vergiftung. Laut dem Nachrichtenportal «InterNapoli.it» werden derzeit mehr als zwölf weitere Personen im Krankenhaus von Cosenza behandelt, zwei davon befinden sich in kritischem Zustand. Die Ursache: offenbar in Öl eingelegter Brokkoli, der mit Botulismus-Bakterien kontaminiert war. Das Produkt wurde inzwischen landesweit aus dem Handel genommen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags und Handels mit gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln gegen drei Verdächtige: den Foodtruck-Betreiber sowie zwei Verantwortliche von Zulieferfirmen, die die Zutaten geliefert haben sollen. Die Ermittler prüfen nun, wie die tödliche Kontamination entstehen konnte und ob Sicherheitsvorschriften verletzt wurden.