Erste Melectronics-Filialen bereits geschlossen

Erst vor wenigen Wochen hat die Migros den Verkauf ihrer Haushalt-Elektronik-Tochter Melectronics bekannt gegeben. Nun sind erste Filialen geschlossen. Wie es jetzt weitergeht.

Erst vor wenigen Wochen hat die Migros den Verkauf der Ladenkette für Haushalt-Elektronik bekannt gegeben.

Die Standortschliessungen werden durch die betroffenen Genossenschaften beschlossen und koordiniert, sagt die Migros. Mehr anzeigen

Erst vor wenigen Wochen hat Migros die Tochter Melectronics an Mediamarkt abgestossen. Mediamarkt übernimmt 20 von 37 Standorten und führt diese weiter. Alle 200 Mitarbeitenden und Lernenden der übernommenen Standorte wechseln somit zu Mediamarkt. Zudem übernimmt Mediamarkt weitere 18 Lernende aus anderen Filialen.

Die Filialen, die nicht übernommen werden, sollen spätestens bis November 2024 geschlossen werden, kündigte die Migros an. Doch so lange will man offenbar nicht überall warten. Erste Melectronics-Läden, etwa in Wetzikon ZH, sind bereits wenige Wochen nach der Verkaufsankündigung geschlossen.

Vor dem Eingang stehen grosse Plakate, welche auf die Schliessung hinweisen. Zudem findet sich ein Hinweis auf die Online-Verkaufskanäle der Migros sowie allfällige Garantiefälle. Diese würden «unverändert gültig» bleiben.

Erste Beschlüsse schon 2023 gefällt

Auf Anfrage von blue News sagt die Migros, dass man schon im Februar 2023 beschlossen habe, erste Filialen zu schliessen. Damals sei der Entschluss gefasst worden, dass man Melectronics näher an den Supermarkt heranrücken wolle. «Bei diesen ersten Filialschliessungen handelt es sich um solche Standorte», so Sprecherin Carmen Hefti.

Nach der Verkaufsankündigung von Melectronics habe man beschlossen, weitere Filialen zu schliessen. Die meisten dieser Standorte seien noch geöffnet. «Im konkret angesprochenen Fall für Wetzikon ging es aufgrund des starken Liquidationsverkaufs aber relativ rasch», so Hefti.

Kein nationaler Fahrplan

Und wann folgen die nächsten Filialen? Das lasse sich pauschal nicht sagen, ein nationaler Fahrplan existiere nicht, so Hefti. «Die allfälligen Standortschliessungen werden durch die betroffenen Genossenschaften beschlossen und koordiniert.»

Der Schliessungszeitpunkt werde allerdings durch verschiedene Faktoren beeinflusst, zum Beispiel durch den Mietvertrag – etwa, ob ein Nachmieter gefunden werde. Auch schwindende Warenverfügbarkeit könne eine Rolle spielen.

Neben Melectronics hat die Migros auch bereits SportX an Ochsner Sport verkauft. Diese Übernahme erfolgt per 1. März 2025 – allerdings ebenfalls nur teilweise. Bei 22 Filialen ist die Zukunft noch unklar. «Einen Endtermin für den Veräusserungsprozess der restlichen SportX-Filialen und den dazu gehörenden Verhandlungen zu nennen, ist leider nicht möglich», sagt Hefti. «Wir sind bestrebt, so rasch wie möglich – vor allem für die betroffenen Mitarbeitenden – Klarheit diesbezüglich zu schaffen.»

Für weitere Migros-Töchter läuft der Verkaufsprozess noch, etwa für die Einrichtungskette Micasa oder der Gartenfachmärkte von Do it + Garden. Hier rechnet die Migros mit Entscheiden im Herbst oder Winter.