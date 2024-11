Das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger hat den Aktienhandel gestoppt. (Archivbild) Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Solarkonzern Meyer Burger hat den Handel seiner Aktien an der Schweizer Börse ausgesetzt. Die Gründe für diesen ungewöhnlichen Schritt sind noch unklar.

Der Handel mit den Aktien des Solarkonzerns Meyer Burger wurde an der Schweizer Börse SIX auf Wunsch des Unternehmens gestoppt. Diese Entscheidung wurde am Freitag bekannt gegeben, jedoch ohne weitere Details zu den Hintergründen. Weder die Börse noch Meyer Burger haben bisher eine Erklärung für diesen Schritt geliefert, wie die Nachrichtenagentur AWP berichtet.

Die Aussetzung des Handels kommt kurz nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen des Unternehmens, die einen erheblichen Verlust aufzeigen. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete Meyer Burger einen operativen Verlust (EBITDA) von 123,5 Millionen Franken, verglichen mit einem Minus von 43,3 Millionen Franken im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Reinverlust belief sich auf 317,3 Millionen Franken, während er im Vorjahr 64,8 Millionen Franken betrug.

Finanzielle Herausforderungen

Die Präsentation der Halbjahreszahlen erfolgte nach mehreren Verschiebungen und zeigt die finanziellen Herausforderungen, mit denen Meyer Burger konfrontiert ist. Die Gründe für die Handelsaussetzung könnten im Zusammenhang mit diesen Zahlen stehen, doch eine offizielle Bestätigung steht noch aus. AWP hat eine Anfrage an das Unternehmen gestellt, aber bisher keine Antwort erhalten.

Die Situation wirft Fragen über die zukünftige Entwicklung von Meyer Burger auf. Investoren und Analysten warten derzeit auf weitere Informationen, um die Lage besser einschätzen zu können.