Der Online-Shop von Melectronics ist nicht mehr erreichbar. Screenshot

Der Online-Shop von Melectronics ist offline. Die Migros hat damit ein weiteres Stück der Elektronikmarke beerdigt.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Online-Shop von Melectronics ist offline.

Die Migros hat damit ein weiteres Stück der Elektronikmarke beerdigt.

Melectronics wurde an Mediamarkt verkauft. Mehr anzeigen

Die Migros vollzieht einen weiteren Schritt Richtung Kahlschlag. Seit einigen Tagen ist der Webshop von Melectronics nicht mehr erreichbar. Ohne vorangehende Ankündigung sind dort nun keine Bestellungen mehr möglich. «Danke und Goodbye», heisst es stattdessen auf der Webseite, und weiter: «Wir sind dankbar für deine Treue und die grossartige Zeit, die wir miteinander verbringen durften.» Zunächst berichtete der Blick über die Schliessung.

Erst Mitte Juni hat Migros die Tochter Melectronics an Mediamarkt abgestossen. Mediamarkt übernimmt 20 von 37 Standorten und führt diese weiter. Alle 200 Mitarbeitenden und Lernenden der übernommenen Standorte wechseln somit zu Mediamarkt. Zudem übernimmt Mediamarkt weitere 18 Lernende aus anderen Filialen.

Verkaufsprozesse laufen noch

Die Filialen, die nicht übernommen werden, sollen spätestens bis November 2024 geschlossen werden, kündigte die Migros an. Doch so lange will man offenbar nicht überall warten. Erste Melectronics-Läden, etwa in Wetzikon ZH, sind bereits wenige Wochen nach der Verkaufsankündigung geschlossen worden, wie blue News berichtete.

Neben Melectronics hat die Migros auch bereits SportX an Ochsner Sport verkauft. Diese Übernahme erfolgt per 1. März 2025 – allerdings ebenfalls nur teilweise. Bei 22 Filialen ist die Zukunft noch unklar. Am Dienstag folgte die Nachricht, dass auch Bike World verkauft werden konnte.

Für weitere Migros-Töchter läuft der Verkaufsprozess noch, etwa für die Einrichtungskette Micasa oder der Gartenfachmärkte von Do it + Garden. Hier rechnet die Migros mit Entscheiden im Herbst oder Winter.