Treffen von Drehbuchautoren und Studios – Kein Streikende in Sicht

In dem seit drei Monaten laufenden Streik der US-Drehbuchautoren ist es am Freitag (Ortszeit) erstmals zu einem Treffen von Vertretern der Gewerkschaft Writers Guild of America (WGA) und der grossen Studios und Streaming-Anbieter gekommen.

05.08.2023