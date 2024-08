Für einen Solarpark in Spanien will der Energiekonzern Axpo dutzende Landwirte und Anwohner enteignen lassen. imago/Westend61 (Symbolbild)

Die Axpo will in Spanien ein riesiges Solarprojekt aufziehen. In der lokalen Bevölkerung sorgt dies für Unmut. Nun drohen Dutzenden Landwirten und Anwohnern gar die Enteignung.



Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Energiekonzern Axpo plant in Spanien einen grossen Solarpark.

Dutzenden Bauern und Anwohnern droht einem Medienbericht zufolge nun die Enteignung.

Die Solaranlagen seien vom Staat als wichtig für die Versorgungssicherheit deklariert worden. Mehr anzeigen

Wegen eines grossen Solarprojekts der Axpo in Spanien droht einem Medienbericht zufolge Dutzenden Bauern und Anwohnern die Enteignung. Der Schweizer Energiekonzern will rund 330 Kilometer nordwestlich von Madrid eine riesige Solaranlage errichten. Betroffen sind demnach die Gemeinden Villadango del Páramo und Cimanes del Tejar.

Das Unternehmen habe versucht, durch Verhandlungen eine einvernehmliche Lösung zu finden, teilt Axpo gegenüber «SonntagsBlick» mit.

Angebote von Axpo teils abgelehnt

Der Konzern habe betont, «die Prioritäten und Erwartungen der lokalen Bevölkerung» zu berücksichtigen. Wer mit Betroffenen spreche, merke jedoch, dass dies Lippenbekenntnisse seien, schreibt die Zeitung.

«Von einigen wenigen» seien die Angebote abgelehnt worden, teilte der Konzern mit. Die Enteignungen erfolgten in diesen Fällen gemäss den gesetzlichen Vorgaben.

Die Solaranlagen seien vom Staat als wichtig für die Versorgungssicherheit deklariert worden. Auf 307 Hektar Land wird die Axpo 365'000 Solarpanels installieren. Sie sollen Strom für 76'000 Haushalte liefern.

