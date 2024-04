In Zukunft sollen die F-35 der Schweizer Armee auf dem Militärflughafen in Payerne stationiert sein. sda (Archivbild)

Wenn die ersten hochmodernen Kampfjets des Typs F-35 in drei Jahren in der Schweiz eintreffen, sind sie bereits wieder veraltet. Ausgeliefert werden die meisten mit einer Turbine, die immer wieder Probleme macht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich dich zusammen Laut einem Medienbericht werden die meisten der brandneuen F-35-Kampfjets ab 2027 mit einem veralteten Triebwerk ausgeliefert.

Frühestens 2029 steht demnach eine überarbeitete Version zur Verfügung.

Die SP-Ständerätin und Sicherheitspolitikerin Franziska Roth kritisierte das VBS und moniert, dem Parlament sei versichert worden, dass die Schweiz F-35-Flugzeuge mit der modernsten Technologie erhalte. Mehr anzeigen

Die meisten neuen F-35-Kampfflieger der Schweizer Luftwaffe werden ab 2027 mit veralteten Triebwerken ausgeliefert. Die Flieger müssen schon sehr bald nachgerüstet werden, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Demnach sei die verbesserte Turbine noch in Entwicklung und frühestens 2029 verfügbar.

Zunächst werden die Jets mit dem Pratt & Whitney F135-Triebwerk ausgestattet, welches dem Bericht zufolge immer wieder durch Pannen Probleme macht und einen Schwachpunkt des Kampfjets darstellt.

So sei bei einer Überprüfung festgestellt worden, dass das Triebwerk in bestimmten Situationen nicht den erforderlichen Schub liefere. Wie es weiter heisst, arbeiten derzeit bis zu 600 Mitarbeiter an dem Update.

«Ich bin erstaunt»

Die Schweiz erhalte die Jets gemäss Lieferplan von 2027 bis 2030. Da das Upgrade des Triebwerks noch nicht fertig entwickelt ist, ist laut der Zeitung noch unklar, wann die Schweizer Flugzeuge die bessere Turbine erhalten.

Die Schweizer Flieger würden das «zum Auslieferungszeitpunkt aktuelle Triebwerk erhalten», sagt indessen ein Sprecher des Bundesamts für Rüstung Armasuisse der «NZZ am Sonntag».

Bei der SP-Ständerätin und Sicherheitspolitikerin Franziska Roth sorgt dies für Kritik: «Ich bin erstaunt. Die Kommunikation des VBS redet die Risiken klein». Sie monierte, dem Parlament sei versichert worden, dass die Schweiz F-35-Flugzeuge mit der modernsten Technologie erhalte. Jetzt werde eine abgespeckte Version geliefert, die sofort wieder nachgerüstet werden müsse, sagte Roth der Zeitung.

