Eine gemeine Krake im Zoo Basel. KEYSTONE

Professor Tim Coulson von der Universität Oxford diskutiert die Möglichkeit, dass Oktopusse die Erde dominieren könnten, falls die Menschheit ausstirbt. Ihre Intelligenz und Anpassungsfähigkeit machen sie zu einem interessanten Kandidaten.

blue News Redaktion ai-scrape

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Zoologe Professor Tim Coulson von der Universität Oxford sieht Oktopusse aufgrund ihrer Intelligenz, Problemlösungsfähigkeiten und Anpassungsfähigkeit als mögliche Nachfolger der Menschheit nach einem möglichen Aussterben.

Trotz ihrer beeindruckenden kognitiven Fähigkeiten haben Oktopusse Schwächen in der Bildung sozialer Strukturen, doch Coulson hält langfristige evolutionäre Entwicklungen wie eine Landanpassung für denkbar.

Die These bleibt spekulativ, da Evolution unvorhersehbar ist, wobei Coulson auf außergewöhnliche Eigenschaften wie die DNA-Anpassungsfähigkeit von Cephalopoden verweist, die teils als «außerirdisch» interpretiert werden. Mehr anzeigen

Könnten Oktopusse einst die Erde beherrschen? In einem Interview mit «The European» äussert sich der renommierte Zoologe und Biologe Professor Tim Coulson von der Universität Oxford zu seiner steilen Hypothese: Oktopusse könnten die Erde beherrschen, wenn die Menschheit eines Tages ausstirbt.

Hintergrund seiner Mutmassung sind die beeindruckenden kognitiven Fähigkeiten und die Anpassungsfähigkeit dieser Meeresbewohner.

Die Menschheit steht immer wieder vor zahlreichen potenziellen Bedrohungen. Dazu zählen der Klimawandel, die Bedrohung durch Künstliche Intelligenz, nukleare Konflikte, Asteroiden und letztlich die Sonne, die in Milliarden Jahren die Erde verschlingen könnte. Doch was passiert, wenn die Menschen das Schicksal der Dinosaurier teilen? Laut Professor Coulson könnten Oktopusse dann die nächste dominante Spezies werden.

Oktopusse sind bekannt für ihre Intelligenz und ihre Fähigkeit, selbst komplexe Probleme zu lösen. Sie können Objekte manipulieren und sich hervorragend tarnen. Diese Eigenschaften könnten ihnen in einer Welt ohne Menschen helfen, sich zu einer zivilisationsbildenden Spezies zu entwickeln. Oktopusse verfügen über mehrere neuronale Cluster, die ihre Tentakel steuern, was ihnen eine aussergewöhnliche Kontrolle über ihre Bewegungen verleiht.

«Oktopusse ein unterschätzter Anwärter»

Die Intelligenz von Tieren wird nicht an menschlichen Massstäben gemessen, sondern an ihrer Fähigkeit zur Problemlösung und Planung. Oktopusse wurden dabei beobachtet, wie sie Kokosnussschalen spalten, um sich zu verstecken, und komplexe Labyrinthe durchqueren. Cephalopoden, zu denen auch Kalmare und Sepien gehören, sind allgemein geschickt darin, Nahrung zu finden und komplexe Aufgaben zu bewältigen.

Trotz ihrer beeindruckenden Fähigkeiten haben Oktopusse Schwierigkeiten, soziale Strukturen zu bilden. Sie leben meist allein und kümmern sich nicht um ihre Nachkommen. Dennoch sieht Coulson Potenzial in ihrer Werkzeugnutzung und kann sich vorstellen, dass sie eines Tages an Land jagen könnten, ähnlich wie Menschen auf See, berichtet «focus.de».

Über Millionen von Jahre könnten Oktopusse ihre Zeit an Land verlängern oder taucherähnliche Atemgeräte entwickeln. «In einer Welt, in der Säugetiere dominieren, sind Oktopusse ein unterschätzter Anwärter. Ihre fortgeschrittene Kognition, Werkzeugnutzung und Anpassungsfähigkeit an veränderte Umgebungen bieten eine Blaupause für die nächste intelligente Spezies auf dem Planeten nach den Menschen», erklärt Coulson.

Die Evolution ist jedoch unvorhersehbar. «Natürlich ist der Aufstieg der Oktopusse reine Spekulation: Die Evolution ist unvorhersehbar, und wir können nicht mit Sicherheit sagen, welchen Weg sie nach dem Aussterben der Menschen einschlagen wird», fügt Coulson hinzu.

Eine provokative These einiger Wissenschaftler besagt, dass die Fähigkeit von Tintenfischen und Oktopussen, ihre DNA spontan zu verändern, darauf hindeutet, dass sie Aliens sein könnten, die vor Millionen von Jahren als gefrorene Eier auf die Erde kamen.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

Mehr Videos aus dem Ressort