Bis kurz vor Ende des Transferfensters galt Nati-Star Ruben Vargas in Augsburg als Verkaufskandidat. Doch der Flügelspieler bleibt beim Bundesligisten. Nun will der Verein, dass Vargas den Vertrag verlängert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz zahlreicher Gerüchte über einen Abgang ist Ruben Vargas dem FC Augsburg erhalten geblieben.

Nun droht der Nati-Star den Bundesligisten aufgrund des auslaufenden Vertrags im nächsten Sommer ablösefrei zu verlassen.

«Der Spieler sollte auch sehen, dass der Verein viel in ihn investiert hat», zitieren deutsche Medien Augsburg-Sportchef Marinko Jurendic. Gemeint hat der ehemalige FCZ-Sportchef mit seiner Aussage Nati-Star Ruben Vargas.

Dessen Arbeitspapier beim Bundesligisten läuft nämlich kommenden Sommer aus. Eigentlich wollte Augsburg – vielleicht auch deshalb – noch in diesem Sommer Kasse machen mit dem Schweizer Nationalspieler. Immerhin beläuft sich sein Marktwert gemäss «transfermarkt» auf 9 Millionen Euro. Das ist der zweithöchste beim FCA.

Erster Startelfeinsatz am Wochenende

Trotz Gerüchten um einen Wechsel zu Stade Rennes, Fiorentina und Galatasaray Istanbul steht Vargas auch nach Schliessung des Transferfensters immer noch in Augsburg auf der Kaderliste.

Am Wochenende kam der Schweizer dann auch zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. Beim 3:1-Sieg gegen St. Pauli stand Vargas bis zur 62. Minute auf dem Platz. Nun hofft der Bundesligist auf eine Vertragsverlängerung des Schweizers. Jurendic will bald Gespräche aufnehmen. Wohl auch, damit bei einem allfälligen Abgang im kommenden Sommer noch etwas Geld in die Kassen gespült wird.

Vargas schloss sich 2019 nach einem vier Millionen teuren Transfer vom FC Luzern den Augsburgern an.

