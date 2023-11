Bayern demütigt Dortmund und bleibt Leverkusen auf den Fersen – Union verliert erneut

Harry Kane mit Hattrick gegen den BVB. IMAGO/Beautiful Sports

Im Gipfeltreffen der 10. Bundesliga-Runde setzt sich Bayern München auswärts bei Borussia Dortmund klar mit 4:0 durch. Leader bleibt Leverkusen, das in Hoffenheim 3:2 gewinnt.

Viel hatte vor dem deutschen Klassiker für den BVB gesprochen. Da war die starke Heimbilanz der Dortmunder, die seit 26 Spielen vor heimischer Kulisse ungeschlagen waren. Da war das blamable Cup-Aus der Bayern unter der Woche bei Drittligist Saarbrücken. Hinzu kamen Personalsorgen bei den Münchnern.

Doch wie in der jüngeren Vergangenheit schon des öfteren liessen die Bayern gegen Dortmund die Muskeln spielen. Der Rekordmeister brauchte ganze neun Minuten, um das Spiel in die gewünschten Bahnen zu lenken. Erst traf Dayot Upamecano nach einem Eckball per Kopf, dann erhöhte Harry Kane nach einem mustergültig vorgetragenen Konter auf 2:0.

Erst in der zweiten Halbzeit gestalteten die Dortmunder das Spiel ausgeglichener, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Gregor Kobel, der beste Dortmunder an diesem Abend, hielt seine Mannschaft lange im Spiel und verhinderte mit mehreren Glanzparaden ein noch deutlicheres Resultat. Sowohl bei den ersten beiden Gegentreffern als auch beim 3:0 und 4:0 durch Kane war der Schweizer Nati-Goalie machtlos. Für die Bayern war es der zehnte Sieg in den letzten elf Spielen gegen den BVB. Die Münchner bleiben damit in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze.

Leverkusen setzt Lauf fort

Weiterhin zwei Punkte vor den Bayern liegt Bayer Leverkusen. Der Leader setzte seinen fantastischen Saisonstart fort. Die Mannschaft mit Granit Xhaka kam mit dem 3:2 bei Hoffenheim zum neunten Sieg. Nur Bayern München ist in der gut 60-jährigen Bundesliga-Geschichte besser gestartet als das von Xabi Alonso trainierte Bayer Leverkusen. Unter Pep Guardiola gab es für den Rekordmeister 2015 in den ersten zehn Spielen zehn Siege.

Xabi Alonso bleibt mit Leverkusen auf Erfolgskurs Keystone

Für den Erfolg bei Hoffenheim musste Leverkusen zwei Anläufe nehmen. Den 2:0-Pausenvorsprung verspielte der Leader durch zwei Gegentore innerhalb von drei Minuten; vor dem 2:2 von Wout Weghorst (58.) unterlief Xhaka ein entscheidender Fehlpass. Matchwinner war der Spanier Alejandro Grimaldo, der in der 70. Minute nach spektakulärer Vorarbeit von Victor Boniface das 3:2 erzielte. Der Neuzugang von Benfica Lissabon hatte schon das 2:0 geschossen. Alle Wettbewerbe mitgerechnet steht Leverkusen bei zehn Siegen in Folge.

Union verliert weiter

Die Serie von Union Berlin fand am Samstag auch eine Fortsetzung. Das Team von Urs Fischer kassierte daheim gegen Eintracht Frankfurt mit 0:3 die zwölfte Niederlage in Folge. Für die Frankfurter traf der formstarke Ägypter Omar Marmoush in der Startviertelstunde mit den ersten zwei Abschlüssen zweimal. Union war spielbestimmend, agierte aber einmal mehr glücklos.

Urs Fischer mit Union weiter in der Krise. IMAGO/Jan Huebner

Vargas trifft nur den Pfosten

In der Tabelle liegen nur der 1. FC Köln und Mainz hinter dem Champions-League-Teilnehmer. Die Kölner kamen gegen Augsburg zu einem 1:1, auch weil der nach seiner Einwechslung stark aufspielende Schweizer Ruben Vargas in der Schlussphase den zweiten Treffer der Augsburger mit einem Schuss an den Innenpfosten denkbar knapp verpasste. Mainz kam mit Edimilson Fernandes daheim gegen Leipzig überraschend zum ersten Saisonsieg (2:0).

Telegramme und Tabelle:

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 0:3 (0:2). - 22'012 Zuschauer. - Tore: 2. Omar Marmoush 0:1. 14. Omar Marmoush 0:2. 82. Ferri 0:3.

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:3 (0:2). - 30'150 Zuschauer. - Tore: 9. Wirtz 0:1. 45. Grimaldo 0:2. 56. Stach 1:2. 58. Weghorst 2:2. 70. Grimaldo 2:3. - Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

1. FC Köln - Augsburg 1:1 (1:1). - 49'300 Zuschauer. - Tore: 16. Maina 1:0. 25. Tietz 1:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu (ab 46.) und Vargas (ab 63.).

Mainz 05 - RB Leipzig 2:0 (0:0). 30'100 Zuschauer. - Tore: 76. Lee Jae-Sung 1:0. 80. Barreiro 2:0. - Bemerkungen: Mainz 05 mit Fernandes, ohne Widmer (nicht im Aufgebot).

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3:3 (1:3). - 34'700 Zuschauer. - Tore: 7. Höler 1:0. 25. Siebatcheu 1:1. 29. Pléa 1:2. 39. Weigl (Penalty) 1:3. 70. Weisshaupt 2:3. 96. Grifo (Penalty) 3:3. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Borussia Dortmund - Bayern München 0:4 (0:2). - Tore: 4. Upamecano 0:1. 9. Kane 0:2. 72. Kane 0:3. 93. Kane 0:4. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

sda