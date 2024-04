Manuel Neuer wird dem FC Bayern auch beim Spiel in Heidenheim fehlen. dpa

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern weiterhin. Der Goalie muss nach einem Muskelfaserriss wieder fit werden. Der Klub macht sich derweil auf die Suche nach Alternativen für den 38-Jährigen.

Ohne den weiter verletzten Manuel Neuer hat der FC Bayern die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim aufgenommen.

Der deutsche Nationaltorwart – Bundestrainer Julian Nagelsmann sicherte ihm jüngst den Nummer-1-Status an der Heim-EM zu – fehlte weiter im Mannschaftstraining, hat aber immerhin zuletzt individuell gearbeitet.

Der 38-Jährige hatte sich beim DFB-Training einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen und deshalb auch den Bundesligaklassiker am Samstag gegen Borussia Dortmund (0:2) verpasst.

Gegen den Überraschungsaufsteiger muss also Sven Ulreich ran, Sommer-Neuzugang Daniel Peretz – der Israeli soll im Sommer verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln – wird auf der Ersatzbank Platz nehmen. Auch wenn Neuer am Dienstag (21 Uhr live bei blue Sport) beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Arsenal wieder im Tor stehen soll, macht sich der Verein um den neuen Sportvorstand Max Eberl Gedanken um die Goalie-Position. Neuer besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025, kurz- bis mittelfristig muss man sich aufgrund seines Alters – und Verletzungsanfälligkeit – aber nach einem Ersatz umsehen.

Drei heisse Kandidaten

Die naheliegendste Lösung wäre Alexander Nübel, der aktuell bei Stuttgart das Tor hütet. Der 27-Jährige kam im vergangenen Sommer als Leihgabe für die laufende Saison von Bayern zum VfB. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2025. Doch Nübel selbst bezeichnete kürzlich einen Verbleib bei Stuttgart als «eine sehr, sehr gute Option».

Die Blicke der Münchner sind deshalb auch ins Ausland gerichtet. Gemäss «Sport Bild» stehen aktuell drei Kandidaten hoch im Kurs an der Säbener Strasse. Diogo Costa ist seit Sommer 2021 die unumstrittene Nummer 1 in Porto – zugleich ist der 24-Jährige, der seine ersten sieben Lebensjahre im aargauischen Rothrist verbrachte, Stammgoalie der portugiesischen Nationalmannschaft. Sein Vertrag läuft in Porto noch bis 2027.

Diogo Costa überzeugt in Portugal. Keystone

Mike Maignan hat bei Milan noch ein Arbeitspapier bis 2026. Der umworbene Franzose kann sich zwar einen Verbleib in Mailand vorstellen, dafür müsste aber sein Gehalt von aktuell 2,8 Millionen Euro stark aufgebessert werden. Der 28-Jährige will gemäss Berichten zukünftig mindestens das Doppelte kassieren.

Eine weitere Option wäre Bart Verbruggen, der in der Premier League bei Brighton spielt. Der 21-jährige Holländer hat im Gegensatz zu Costa und Maignan aber noch keine grosse internationale Erfahrung.

