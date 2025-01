Bayer-Star Xhaka wütet trotz Sieg gegen den Schiri – BVB-Goalie Kobel ist bedient

Granit Xhaka ist mit der Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden. Bild: Keystone

Nach fast 21 Jahren wird Borussia Dortmund an einem Freitagabend im eigenen Stadion wieder bezwungen. Der BVB verliert gegen Bayer Leverkusen 2:3. Das sagen Xhaka, Kobel und Co. nach der Partie.

DPA, Patrick Lämmle dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayer Leverkusen feiert zum Rückrunden-Auftakt einen 3:2-Auswärtssieg bei einer Dortmunder Rumpftruppe.

BVB-Goalie Kobel findet es «extrem bitter» und auch sein Trainer ärgert sich aufgrund der drei schnellen Gegentore.

Frust staut sich auch bei Leverkusens Granit Xhaka an, der über den Schiedsrichter wettert.

Bayer-Coach Xabi Alonso liefert nach Spielschluss eine schlüssige Erklärung, weshalb er Superstar Florian Wirtz eine Stunde lang auf der Bank schmoren liess. Mehr anzeigen

Nathan Tella bringt Leverkusen nach einem Dortmunder Ballverlust bereits nach 25 Sekunden in Führung. Patrik Schick steht bei seinen beiden Toren in der 8. und 19. Minute völlig frei. Er erwarte «von meinen Jungs, dass sie das besser verteidigen», ärgert sich BVB-Trainer Nuri Sahin nach dem Spiel. Erstmals seit Anfang April 2024 verlieren die Dortmunder wieder ein Heimspiel in der Bundesliga.

Gleich sechs Spieler fehlten bei Dortmund kurzfristig krankheitsbedingt. Sahin steht deshalb nur ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung – Bundesliga-Startelfdebütant Yannik Lührs. «Total ungewöhnlich. Es war wie ein schlechter Witz», sagt Sahin über die Ausfälle. «Ich hatte das Gefühl, dass ich jede Stunde eine Nachricht bekomme, dass ein Spieler ausfällt.»

Den hohen Krankenstand in seinem Team will er aber nicht als Ausrede für die drei schnellen Gegentore gelten lassen. «Das ist viel zu einfach – auch in dieser Konstellation, in der wir wahrscheinlich nie mehr zusammenspielen werden.»

Gegen den deutschen Meister hat der Revierclub viel Ballbesitz, auch der Einsatz stimmt. In der Offensive ist der BVB aber nicht gefährlich genug. «Es ist extrem bitter. Am Ende können wir uns davon nichts kaufen. Wir stehen mit null Punkten da», sagt der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel.

Xhaka kritisiert Schiri – Denkzettel für Wirtz?

Leverkusen-Star Granit Xhaka hat eigentlich allen Grund sich zu freuen. Denn mit dem Sieg setzt Bayer Leader Bayern München unter Druck. Doch das interessiert den Schweiz nicht: «Wir schauen gar nicht auf Bayern, sondern auf uns selbst.» Und auf den Schiedsrichter…

Denn der erhält vom Nati-Captain ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. «Bis zum Elfmeter hatte Dortmund überhaupt keine grossen Chancen. Der Schiedsrichter hat es wieder spannend gemacht. Das ist für mich niemals ein Elfmeter. Wenn es für sowas einen Elfmeter gibt, dann muss man für fast jede Aktion im Strafraum Elfmeter geben», wettert Xhaka im Interview mit Dazn.

Trainer Xabi Alonso lässt zum Rückrundenauftakt Florian Wirtz mehr als eine Stunde auf der Bank schmoren. Da reibt sich der eine oder andere verwundert die Augen und Spekulationen über die Gründe machen die Runde. Spät am Abend liefert Alonso eine Erklärung. Der 21 Jahre alte Wirtz habe auf einer Brücke im Stau gestanden und sei daher zu spät zum Team gestossen, so der 43-Jährige.

«Es ist die klassische Brücke in Köln, die für so viele Probleme sorgt», ergänzt Alonso und hatte damit ein paar Lacher auf seiner Seite. Der defensive Mittelfeldspieler Exequiel Palacios ist vom Stau ebenfalls betroffen, so Alonso. Der Argentinier wird erst in der Schlussphase eingewechselt.