Sensation im DFB-Pokal: Bayern blamiert sich gegen Saarbrücken in der Nachspielzeit Der FC Bayern München ist sensationell in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Drittligist Saarbrücken gelang tief in der Nachspielzeit den Siegestreffer. 02.11.2023

Bayern München blamiert sich im DFB-Pokal beim Drittligisten Saarbrücken. Wie immer nicht zimperlich: die Medien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München scheitert im Pokal am 1. FC Saarbrücken.

Die Medien gehen mit dem deutschen Rekordpokalsieger hart ins Gericht.

Selbst im Ausland sorgt die Bayern-Blamage für Schlagzeilen.

Bild

«Das Riesen-Chaos bei den Bayern ist perfekt!»

In ihren Noten zeigen sich die Bild-Redakteure hart: gleich sieben FCB-Spieler erhalten die Note 5 (was in der Schweiz gleichbedeutend mit der 2 ist), Kim Min-Jae und Alphonso Davies erhalten sogar die schlechtest mögliche 6 als Bewertung.

Kicker

«Gaus trifft die Bayern ins Mark: Saarbrücken sorgt für Pokal-Sensation»

Spiegel

«So eine Niederlage hat München seit 23 Jahren nicht gesehen»

«Erstmals nach 23 Jahren ist der FC Bayern gegen ein Team aus dem Pokal geflogen, das in Liga drei oder darunter spielt. Damals war es der 1. FC Magdeburg, nun Saarbrücken, ein Team, das nach den Gesetzen der Logik nicht den Hauch einer Chance haben dürfte gegen einen Klub, der im Sommer Harry Kane verpflichtet hat und die Champions League gewinnen will.»

N-TV

«Der FC Bayern kollabiert in der 96. Minute»

«Ausrutscher bei der Rutschpartie und dazu neue Abwehrsorgen: Bayern München hat in der 2. Runde des DFB-Pokals mal wieder einen Albtraum-Abend erlebt. Das Team von Thomas Tuchel blamierte sich beim aufmüpfigen Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit einem 1:2 (1:1).»

Eurosport

«Bayern-Blamage im Pokal! Tuchels Rotation geht in die Hose»

«Mit ihrer überheblichen Herangehensweise machen die Bayern einen Pokalfight überhaupt erst möglich und müssen nach dem Spiel zum Rapport bei den Fans.»

Süddeutsche Zeitung

«Sensation an der Saar»

«Durch ein Kontertor in der 96. Minute verliert der FC Bayern 1:2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Trainer Thomas Tuchel muss ab der 20. Minute die Abwehr erheblich umbauen – das Aus wird die Debatte um den Kader der Münchner verschärfen.»

Sport1

«‹Last-Minute-Sensation! Bayerns irre Pokal-Blamage›»

«Der erste Titel des FC Bayern ist futsch! Der Rekordmeister ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals sensationell am Drittligisten 1. FC Saarbrücken gescheitert.»

Spox

«FC Bayern blamiert sich beim 1. FC Saarbrücken und scheidet aus»

The Sun (England)

«Bayern München von kleinen Fischen aus dritter Liga geschockt. Fans sprechen von Kanes Titel-Fluch»

«Harry Kane sass auf der Bank, als Bayern München gegen den Drittligisten Saarbrücken aus dem deutschen Pokal ausschied.»

AS (Spanien)

«Bayern Münchens Desaster in der 96. Minute gegen einen Drittligisten»

El Mundo Deportivo (Spanien)

«Lächerliche Bayern laufen erfolglos an»

Corriere dello Sport (Italien)

«Sensation im deutschen Pokal! Bayern München von Dirittligist eliminiert»

Gazzetta dello Sport (Italien)