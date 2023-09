Gerardo Seoane feiert den ersten Sieg mit Gladbach in der Bundesliga. Bild: Keystone

Gerardo Seoane kann aufatmen: Borussia Mönchengladbach schafft in der 6. Bundesliga-Runde den ersten Saisonsieg. Sein Schweizer Trainerkollege Urs Fischer steckt mit Union in der Krise.

Beim dringend benötigten ersten Bundesliga-Erfolgserlebnis von Mönchengladbach unter Seoane spielte Alassane Pléa die Hauptrolle. Nach einer monatelangen Formkrise brillierte der französische Stürmer beim 3:1 in Bochum in der ersten Halbzeit mit zwei Toren und einem Assist. Mehr als zehn Monate hatte der nunmehr 51-fache Bundesliga-Torschütze Pléa in der Meisterschaft nicht mehr getroffen. Nico Elvedi musste bei Gladbach nach einer guten Stunde angeschlagen ausgewechselt werden; beide Gegentreffer fielen danach.

Union verliert erneut – Leverkusen mit Klubrekord

Nur einen Punkt vor Mönchengladbach liegt Union Berlin. Die Köpenicker kassierten mit dem 0:1 beim Aufsteiger Heidenheim die fünfte Niederlage in Folge. Eine solche Negativserie gab es in der über fünfjährigen Amtszeit vom Zürcher Trainer Urs Fischer noch nie. Der goldene Treffer von Heidenheim fiel nach einer knappen Stunde durch einen direkten Freistoss von Jan-Niklas Beste.

Leverkusen kam zum fünften Sieg und realisierte damit den besten Saisonstart seiner Bundesliga-Geschichte. Das Team um Granit Xhaka zeigte sich auf dem Weg zum 3:0 beim noch sieglosen Mainz sehr effizient. Das 3:0 von Jonas Hofmann in der 65. Minute fiel mit dem erst dritten Schuss der Gäste. Sechs Minuten zuvor hatte Alejandro Grimaldo einen von Edimilson Fernandes verursachten Freistoss direkt verwandelt.

Telegramme:

Bochum – Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:3) – 26'000 Zuschauer. – Tore: 27. Neuhaus 0:1. 37. Pléa 0:2. 45. Pléa 0:3. 68. Losilla 1:3. – Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot). Mönchengladbach mit Elvedi (bis 64.), ohne Omlin (verletzt).

Heidenheim – Union Berlin 1:0 (0:0). – Tor: 59. Beste 1:0.

1. FC Köln – VfB Stuttgart 0:2 (0:0). – Tore: 68. Undav 0:1. 88. Undav 0:2. – Bemerkungen: Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz).

Mainz 05 – Bayer Leverkusen 0:3 (0:1) – 33'305 Zuschauer. – Tore: 18. van den Berg (Eigentor) 0:1. 59. Grimaldo 0:2. 65. Hofmann 0:3. – Bemerkungen: Mainz mit Fernandes, ohne Widmer (verletzt). Leverkusen mit Xhaka (bis 79.).

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0). – Tore: 31. Wind 1:0. 84. Wind 2:0. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger. 58. Gelb-Rote Karte gegen Götze (Eintracht Frankfurt). 84. Trapp (Eintracht Frankfurt) hält Penalty von Wind, Wind trifft im Nachschuss.

Die weiteren Spiele der 6. Runde. Freitag: Hoffenheim – Borussia Dortmund 1:3. – Samstag: RB Leipzig – Bayern München 18.30. – Sonntag: Darmstadt 98 – Werder Bremen 15.30. SC Freiburg – Augsburg 17.30.

sda