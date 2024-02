Traumkarriere Granit Xhaka exklusiv: «Mein Vater hatte einen brutalen Einfluss»

Granit Xhaka spricht im exklusiven Interview mit blue Sport über die bedeutende Rolle seiner Eltern, seine laufende Trainerausbildung und eine mögliche Rückkehr in die Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka hat bei Bayer Leverkusen zwar einen langfristigen Vertrag bis 2028, dennoch befindet er sich bereits mitten in seiner Trainerausbildung und spricht im Interview mit blue Sport über die gemachten Erfahrungen.

Zudem unterstreicht der Nati-Captain, welch wichtige Rolle seine Eltern für seine Karriere gespielt haben und verrät: «Mein Vater hat einen brutalen Einfluss gehabt.»

Eine Rückkehr in die Schweiz ist für den 31-Jährigen derzeit noch kein Thema. Dennoch weiss er: «Wenn ich zurück in die Schweiz komme, dann gibt es wahrscheinlich nur einen Verein.» Mehr anzeigen

Granit Xhaka, Sie sind bereits dran, das A-Trainerdiplom zu machen und sind beim SC Union Nettetal jede Woche einmal im Training. Wie ist das so in der Oberliga als Trainer?

Es macht mir unheimlich viel Spass. Ich hätte das am Anfang nicht gedacht, es ist natürlich viel Aufwand, den ich betreiben muss – neben den Trainingseinheiten, die ich hier im Verein habe. Aber ich mache das mit sehr viel Überzeugung und Engagement. Ich darf den Verein einmal die Woche trainieren. Ich habe auch noch meine Online-Sessionen, die ich machen muss. Es macht einfach unglaublich Spass und ich geniesse es auch.

Wie reagieren die Spieler, wenn sie als Bundesliga-Star vorbeikommen? Dein Schwager spielt auch dort?

Genau, mein Schwager spielt dort. Am Anfang war die Nervosität von beiden Seiten da, weil das für mich natürlich auch neu war, eine Mannschaft zu trainieren. Aber mittlerweile versuche ich, den Spielern das Leben so einfach wie möglich zu machen, indem sie mich so sehen, wie ich bin. Als Mensch und nicht als Bundesliga-Spieler. Ich will ihnen ein bisschen helfen, damit sie vielleicht den nächsten Schritt machen können. Das ist das Ziel dahinter.

Sie werden bald 32 Jahre alt. Wie lange haben Sie noch Energie im Tank vom Körper her?

Ich fühle mich brutal fit, mental, aber auch körperlich. Solange ich mich gut fühle, werde ich weitermachen. 32 ist für mich nur eine Zahl, nicht mehr und nicht weniger.»

Also kann man hinter die WM 2026 einen Haken machen?

Solange ich gesund bin, auf jeden Fall.

Vor einer Woche haben Sie ein Bild mit Ihrem Vater geteilt. Ein sehr inniges Bild, wo ihr auf der Couch liegt und euch umarmt. Was hatte er für einen Einfluss auf die Traumkarriere, die Sie gemacht haben?

Ja, die Leute, die meinen Vater kennen, wissen natürlich, dass er einen brutalen Einfluss gehabt hat. Nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter, die Eltern, die immer da gewesen sind für uns. Mein Bruder Taulant spielt ja selber Fussball (beim FC Basel, d. Red.). Da war vielleicht ein Elternteil bei ihm und der andere bei mir. Ich war ja schon mit 19 im Ausland.

Granit Xhaka konnte stets auf die Unterstützung von Vater Ragip zählen. Bild: ZVG

Da ist Ihr Vater mitgekommen und hat mit Ihnen in einem Doppelzimmer in Gladbach gelebt?

Richtig, genau. Er lebte mit mir fast zweieinhalb Jahre zusammen. Die Unterstützung, die man von den Eltern bekommt, ist einmalig. Für mich und Tauli gibt es nichts Schöneres, als wenn man ihnen ins Gesicht schaut und sieht, wie stolz sie sind. Das ist das, was wir eigentlich immer vorgehabt haben: Unsere Eltern stolz zu machen, ihnen etwas zurückzugeben für das, was sie für uns gemacht haben. Ich glaube, dass wir das bis jetzt gut gemacht haben – und hoffentlich weiterhin.

Ist mittelfristig ein Plan, dass wieder alle zusammen in der Schweiz wohnen?

Zuerst habe ich einen langfristigen Vertrag bei Leverkusen. Ich bin ganz ehrlich, ich mache mir überhaupt keine Gedanken, zurück in die Schweiz zu kommen. Wenn ich zurück in die Schweiz komme, dann gibt es wahrscheinlich einen Verein, das ist der FCB. Aber momentan gibt es überhaupt keine Gedanken von meiner Seite.

