«Ein für alle Mal: Mein Verhältnis zu Murat Yakin ist sehr gut» Nati-Captain Granit Xhaka dementiert im exklusiven Interview mit blue Sport einen Graben zwischen ihm und Nati-Trainer Murat Yakin. Der Leverkusen-Star hält fest, dass ihr Verhältnis super sei. 21.02.2024

Granit Xhaka reitet mit Bayer Leverkusen auf der Erfolgswelle. Im exklusiven Interview mit blue Sport spricht der Nati-Captain auch über sein Verhältnis zu Murat Yakin und die EM-Gruppe der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das vermeintlich angespannte Verhältnis zwischen Granit Xhaka und Murat Yakin sorgte im Herbst für viel Aufregung.

Im Interview mit blue Sport stellt der Nati-Captain klar, dass er ein «super Verhältnis» zum Trainer habe.

Im Hinblick auf die Europameisterschaft erhofft sich Xhaka eine Leistungssteigerung der Nati: «Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen.» Mehr anzeigen

Zehn Siege aus den zehn Quali-Spielen rief Granit Xhaka zum Start der EM-Kampagne als Ziel aus. Die Bilanz am Ende: Vier Siege, fünf Remis und eine Niederlage. Gerade noch so schaffte es die Schweiz als Zweite an die Endrunde. «Es waren natürlich nicht die Leistungen, die wir selber erwartet haben. Auf jeden Fall müssen wir es besser machen, sonst wird es an der EM brutal schwer», sagt Xhaka nun im Interview mit blue Sport.

Statt in der vermeintlich leichten Quali-Gruppe seelenruhig von Sieg zu Sieg zu stolzieren, wurden die Spiele der Nati immer wieder von Nebenschauplätzen begleitet und gestört. Das grösste Thema: Das vermeintlich zerrüttete Verhältnis zwischen Captain Xhaka und Nati-Trainer Murat Yakin.

Die Berichte seien aber völlig unbegründet gewesen, sagt der Rekord-Nationalspieler (121 Spiele): «Es war nicht einfach, solche Dinge zu hören und zu lesen. Man macht sich natürlich Gedanken, aber ich habe ein super Verhältnis mit Murat. Vom ersten Tag an.»

Natürlich würde es innerhalb einer Mannschaft und zwischen dem Trainer und dem Captain immer irgendwelche Kleinigkeiten geben, doch die gehören zum Fussball dazu. «Aber damit es ein für alle Mal vom Tisch ist: Unser Verhältnis ist sehr gut. Alles, was wir wollen, ist Erfolg», stellt Xhaka klar.

«Der Zeitpunkt war nicht der beste»

Für Wirbel sorgte insbesondere seine Aussage im September nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Kosovo, als Xhaka schwache Trainingsleistungen während der Woche anprangerte und dies vielerorts als Kritik an den Trainer aufgefasst wurde.

Fünf Monate später blickt der Nati-Captain auf seine Aussage zurück: «Die Woche lief nicht so, wie wir sie uns gewünscht hatten. Aber der Zeitpunkt für meine Aussage war vielleicht nicht der beste, direkt nach dem Spiel.» Er habe damit weder Yakin noch die Mannschaft angreifen, sondern ein Zeichen setzen wollen. «Damit wir konzentriert bleiben und eine bessere Leistung bringen.»

Vorfreude auf Deutschland

Für Xhaka ist klar, dass es nun im Hinblick auf die Europameisterschaft im Sommer eine Leistungssteigerung braucht. «In den Testspielen im März wollen wir ein anderes Gesicht zeigen», sagt er. Am 23. März testet die Nati in Kopenhagen gegen Dänemark, drei Tage später spielt die Schweiz in Dublin gegen Irland. Vor dem EM-Start folgen im Juni noch Testspiele gegen Estland und Österreich.

In Deutschland spielt die Nati dann gegen Schottland, Ungarn und den Gastgeber. Xhaka gibt zu, gejubelt zu haben, als die Schweiz in eine EM-Gruppe mit Deutschland gelost wurde. «Wir haben ja auch deutsche Nationalspieler bei uns im Verein. Da gab es direkt ein paar Gespräche und natürlich auch Sprüche – von beiden Seiten», sagt er. «Zum Glück spielen wir als Letztes gegen Deutschland. Hoffentlich sind wir dann schon für die nächste Runde qualifiziert.»

