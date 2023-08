Er ist da. Harry Kane ist in Deutschland angekommen. Nun steht nur noch der Medizincheck aus. Geht alles glatt, sind der FC Bayern und die Bundesliga um einen Ausnahmefussballer reicher.

Münchens Wunschstürmer Harry Kane (30) ist in Bayern angekommen und auf dem Weg in die bayerische Landeshauptstadt zum Medizincheck beim deutschen Fussball-Rekordmeister. Am Freitagabend um 19.07 Uhr landete eine Privatmaschine mit Kane nach knapp anderthalb Stunden Flugzeit auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen nahe München. Anschliessend traf der Torjäger beim Medizincheck ein.

Zuvor hatte sich die für Freitagvormittag erwartete Ankunft Kanes in München um mehrere Stunden verzögert. Grund war laut Medien, dass die Spurs bei dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Transfer nochmals nachverhandeln wollten. Nach dem Wirbel um seinen verzögerten Abflug stieg der englische Auswahlkapitän laut der Zeitung «Mirror» dann am Freitagnachmittag doch noch in einen Flieger nach Deutschland.

Kane wird von Journalistenscharen und Fans umringt. Twitter

Medizincheck steht noch aus

Die Cessna startete vom Londoner Flughafen Stansted aber erst mit knapp einer Stunde Verspätung um 17.41 Uhr deutscher Zeit, da Kane laut Medien im Verkehr in London feststeckte. Den Flug verfolgten per Live-Tracking laut der Flugdaten des Anbieters Flightradar 24 zeitweise fast 69 000 Personen, es war damit die weltweit am meisten verfolgte Route an diesem Tag. Vor allem kurz vor der Landung stiegen die Zahlen deutlich an. Auch am Flughafen im Südwesten von München hatten sich einige Fans eingefunden.

Nach der Fahrt nach München soll Kane am Abend den Medizincheck absolvieren. Bei einem erfolgreichen Ablauf der mehrstündigen Untersuchungen könnte der zwischen dem FC Bayern und dem Mittelstürmer ausgehandelte Vierjahresvertrag noch am Freitagabend unterzeichnet werden.

dpa / mar