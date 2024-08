Neue Saison, altes Bild: Granit Xhakas Leverkusen feiert. imago

Im deutschen Supercup zwischen Doublesieger Leverkusen und Vizemeister Stuttgart kommt es zum Penaltyschiessen. Da behält das Team von Granit Xhaka die besseren Nerven.

DPA/jar Jan Arnet

Die Last-Minute-Helden aus Leverkusen schlagen auch in dieser Saison wieder zu. Patrik Schick, der den deutschen Meister schon in der letzten Spielzeit mehrmals in den Schlussminuten noch gerettet hatte, schlägt im Supercup erneut spät zu und rettet Granit Xhakas Team gegen Stuttgart mit seinem Treffer in der 88. Minute ins Elfmeterschiessen, das der Meister schliesslich mit 4:3 für sich entscheidet.

Bitter für Stuttgart (ohne Stergiou und Rieder), das nach Martin Terriers Platzverweis in der 37. Minute mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl agieren konnte. Der VfB kann das Spiel nach einem frühen Boniface-Treffer zwischenzeitlich durch Tore von Millot und Undav drehen, muss kurz vor Schluss aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Im Elfmeterschiessen versagen Krätzig und Silas beim VfB die Nerven, während bei Leverkusen alle Schützen treffen. Der deutsche Meister, der letzte Saison nur ein einziges Pflichtspiel verlor, startet damit mit einem ersten Sieg und Titel in die neue Spielzeit.

Keine Überraschungen im DFB-Pokal

Die Favoriten aus der Bundesliga haben sich auch am Samstag im DFB-Pokal schadlos gehalten. Borussia Dortmund erreichte am Abend durch ein 4:1 gegen Regionalligist Phoenix Lübeck in Hamburg die zweite Runde. Aufsteiger Holstein Kiel hatte beim 3:2 bei Drittligist Alemannia Aachen zwar deutlich mehr Mühe, kam aber dank später Treffer weiter.

RB Leipzig gewann mit 4:1 bei Drittligist Rot-Weiss Essen, der SC Freiburg siegte mit 4:0 beim Drittligisten VfL Osnabrück. Der 1. FC Heidenheim setzte sich beim Regionalligisten FC Villingen mit 4:0 durch, Gerardo Seoanes Borussia Mönchengladbach mit 3:1 beim Drittligisten Erzgebirge Aue. Der 1. FC Union kam beim Regionalligisten Greifswalder FC zu einem 1:0.

Ein Zweitligist scheitert

Von den Pokalstartern aus der 2. Liga verabschiedete sich am Samstag ein Club: Hannover 96 verlor bei Drittligist Arminia Bielefeld mit 0:2. Der 1. FC Kaiserslautern, Finalist der Vorsaison, gewann dagegen mit 2:1 (2:0) beim Drittligisten FC Ingolstadt. Die SpVgg Greuther Fürth setzte sich bei Oberligist Schott Mainz mit 2:0 durch. Der FC Schalke 04 gewann mit 2:0 beim Oberligisten VfR Aalen.

Für den BVB trafen Neuzugang Waldemar Anton (3.), Emre Can (31./Foulelfmeter) und Julian Brandt (45.+1) noch in der ersten Halbzeit. Beim Gegentor durch Obina Iloka (55.) leiste die Dortmunder Abwehr erstaunlich wenig Gegenwehr, ehe der eingewechselte Julien Duranville (62.) wieder für Dortmund erfolgreich war.