Granit Xhaka herzt Torschütze Exequiel Palacios. IMAGO/Eibner

Das neue Jahr beginnt für den Bundesliga-Leader Leverkusen mit einem knappen und spät herausgespielten Sieg. In der 95. Minute gelingt in Augsburg das 1:0. Ein Tor schiesst auch Silvan Widmer.

Die 17. Runde stand auch am Samstag auf allen Plätzen im Zeichen des verstorbenen Franz Beckenbauer. Alle Klubs gedachten dem früheren Nationalspieler und Bundestrainer. Im Mittelkreis der Stadien war ein grosses, rundes Transparent ausgerollt, das Beckenbauer als Spieler zeigte.

Beckenbauers Herzensklub Bayern München hatte am Freitagabend mit dem souveränen 3:0 daheim gegen Hoffenheim vorgelegt. Leverkusen musste nachlegen, um seinen Vier-Punkte-Vorsprung zu verteidigen. Mit dem 25. Torschuss fiel in Augsburg das erlösende 1:0, womit Leverkusen in dieser Saison weiterhin mindestens einen Treffer pro Spiel erzielt hat. Vor Exequiel Palacios' erfolgreichem Schuss in der 94. Minute hatten unter anderem Alejandro Grimaldo mit einem Lattenschuss und Granit Xhaka mit einem knapp am Tor vorbeifliegenden Kopfball Pech im Abschluss gehabt.

Silvan Widmer benötigte nur eine halbe Chance für seinen Treffer zum 1:1-Schlussstand von Mainz gegen Wolfsburg. Der Schweizer Aussenverteidiger traf nach einer Stunde aus schwierigem, spitzem Winkel mit dem Aussenrist in die weite Torecke.

Es war für den Aargauer das erste Bundesliga-Tor seit fast einem Jahr und einer langen verletzungsbedingten Absenz. Dank des Unentschiedens hielt sich Mainz auf dem drittletzten Platz vor dem 1. FC Köln (1:1 gegen Heidenheim).

Im vorderen Tabellenteil erlitt Leipzig einen Rückschlag. Die Sachsen unterlagen daheim zum ersten Mal überhaupt der Eintracht Frankfurt (0:1). Ansgar Knauff sorgte mit einem frühen Tor für die Entscheidung.

Telegramm und Tabelle:

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1). – 45'867 Zuschauer. – Tor: 7. Knauff 0:1.

Mainz 05 – Wolfsburg 1:1 (0:1). – 24'000 Zuschauer. – Tore: 12. Cerny 0:1. 61. Widmer 1:1. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer und Fernandes. Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz).

Augsburg – Bayer Leverkusen 0:1 (0:0). – 30'055 Zuschauer. – Tor: 94. Palacios 0:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 62.). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

SC Freiburg – Union Berlin 0:0. – 33'800 Zuschauer. – Bemerkungen: SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

1. FC Köln – Heidenheim 1:1 (1:0). – 50'000 Zuschauer. – Tore: 29. Selke 1:0. 55. Beck 1:1.

sda