Frankfurts Omar Marmoush spielt zu Beginn der Bundesliga-Saison gross auf KEYSTONE

Eintracht Frankfurt gewinnt auswärts gegen Holstein Kiel 4:2 und erobert damit den 2. Platz in der Bundesliga. Der Ägypter Omar Marmoush glänzt mit je zwei Toren und Vorlagen.

SDA

Die Kieler glichen zweimal aus, fanden aber nach Marmoushs Treffer zum 3:2 kein Rezept mehr. Mit seinen Toren fünf und sechs übernahm der 25-Jährige die Führung in der Torschützenliste. Er hat massgeblichen Anteil daran, dass die Frankfurter nun vier Siege in Folge feiern konnten. Damit rückt das Team von Trainer Dino Toppmöller bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heran.

Der Schweizer Aurèle Amenda, der nach seinem Wechsel von YB zu Frankfurt bisher nur zu einem Kurzeinsatz gekommen war, stand in Kiel erstmals in der Startelf. Der 21-jährige Innenverteidiger konnte jedoch nicht überzeugen und wurde zur Pause ausgewechselt.

Telegramm und Tabelle

Holstein Kiel – Eintracht Frankfurt 2:4 (1:1). – Tore: 25. Marmoush 0:1. 30. Machino (Penalty) 1:1. 47. Matanovic 1:2. 50. Machino 2:2. 65. Marmoush 2:3. 74. Tuta 2:4. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (bis 46.).

sda