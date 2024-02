Sacha Boey muss verletzungsbedingt pausieren. Bild: Keystone

Bayern München hat einen weiteren verletzten Spieler zu beklagen.

Der neu von Galatasaray Istanbul gekommene Aussenverteidiger Sacha Boey zog sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Der Franzose werde mehre Wochen ausfallen, teilte der deutsche Meister mit.

Am 5. März steht für den FC Bayern das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinal gegen Lazio Rom auf dem Programm. Das Hinspiel ging diese Woche mit 0:1 verloren. Die nächste Partie bestreitet das zuletzt zweimal ohne eigenen Treffer geschlagene Team von Trainer Thomas Tuchel am Sonntag in Bochum.

Neben dem für rund 30 Millionen Euro verpflichteten Boey fehlen den Münchnern derzeit Kingsley Coman, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Konrad Laimer.

ℹ️ Muskelfaserriss: Sacha Boey fällt vorerst aus.



Gute Besserung, Sacha!



🔗 https://t.co/odtnt4du2O — FC Bayern München (@FCBayern) February 16, 2024

Mehr zu den Bayern

SDA