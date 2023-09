1:0 gegen Köln, 1:1 in Bochum, 2:2 gegen Aufsteiger Heidenheim. Borussia Dortmund ist alles andere als optimal in die Saison gestartet.

Nach dem Fast-Meistertitel in der Vorsaison nimmt die Lücke zur Tabellenspitze in der neuen Spielzeit bereits nach drei Runden bedenkliche Grösse an. Das könnte vor allem für Trainer Terzic schon bald Folgen haben.