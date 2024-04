Tuchel zur Petition der Bayern-Fans: «Ein erfreuliches Thema, aber…» 26.04.2024

Einige Bayern-Fans wünschen sich, dass Thomas Tuchel doch über den Sommer hinaus Trainer in München bleibt. Tuchel hat dafür aktuell wirklich keinen Nerv. Er schielt nur auf den maximalen Erfolg.

dpa/lbe dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ralf Rangnick gilt aktuell als Top-Favorit auf die Nachfolge von Thomas Tuchel als Bayern-Coach. Gegen die Verpflichtung des 65-Jährigen wehren sich nun aber einige Bayern-Fans.

Die Anhänger haben gar eine Petition gestartet, um mit dem aktuellen Trainer Thomas Tuchel weiterzumachen.

An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt darauf angesprochen, freut sich Tuchel über den Vorstoss, macht aber klar: «Es ist ein Thema, das keinerlei Priorität hat und auch nicht haben darf.» Mehr anzeigen

Thomas Tuchel hat für eine Online-Petition von Bayern-Fans, die sich seinen Verbleib in München wünschen, in der heissen Endphase der Saison keine Funken Aufmerksamkeit übrig. Das sei ein Thema, «das keinerlei Priorität hat und haben darf, auch wenn es jetzt in dem Fall ein für mich erfreuliches Thema ist», sagte Tuchel am Freitag. Es könne in den nächsten elf Tagen «um nichts anderes gehen als um Fussball.»

Der FC Bayern will am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt seinen zweiten Platz in der Bundesliga hinter Meister Bayer Leverkusen festigen. Gegen Real Madrid kämpfen die Münchner dann am kommenden Dienstag zu Hause und acht Tage später im Estadio Santiago Bernabéu um den Einzug ins Finale der Champions League.

«Für alles andere gibt es jetzt keine Kapazität», sagte ein entschlossener Tuchel, der die Bayern ein Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende in diesem Sommer verlässt. «Ich erlaube es auch mir selber nicht, mich davon beeinflussen zu lassen. Ich will es nicht hören, wenn es positiv ist, ich will es nicht wissen, wenn es negativ ist.»

«Da nehme ich mir die Freiheit, meine Kopfhörer auf Noise Cancelling zu stellen»

Die Online-Petition mit dem Titel «Wir wollen Juppel (Thomas Tuchel) und keinen Rangnick!» wünscht sich Tuchels Verbleib in München über den Sommer hinaus und hatte am Freitagmittag mehr als 12'000 Unterschriften. Für die Nachfolge von Tuchel gilt Ralf Rangnick, aktuell Österreichs Nationaltrainer, als heisser Kandidat.

Tuchel weicht Rangnick-Frage aus: «Nicht mein Thema» 26.04.2024

Als Tuchel gefragt wird, ob er dem 65-Jährigen die Aufgabe als Bayern-Coach zutraut, weicht er aus: «Diese Frage, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da nehme ich mir die Freiheit, meine Kopfhörer auf Noise Cancelling zu stellen und es zu ignorieren. Weil das Thema wird mir nicht helfen für morgen und nicht für Dienstag. Und es ist nicht mein Thema.»

Am Dienstag treffen die Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auf Real Madrid. Die Partie siehst du live auf blue Sport.

FC Bayern München - Real Madrid CF Di 30.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Bayern München - Real Madrid CF Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4T 1h 52min 44sek

dpa/lbe