Reif gibt Bayern auf den Deckel: «Lustlos, arrogant und unseriös»

Marcel Reif über Bayerns Pokal-Aus: «Alle Kritiker weltweit haben mit ihren Adjektiven recht» Bayern München fliegt gegen das unterklassige Saarbrücken aus dem Pokal. blue Sport Experte Marcel Reif findet deutliche Worte. 02.11.2023

Bayern München fliegt gegen das unterklassige Saarbrücken aus dem Pokal. blue Sport Experte Marcel Reif findet deutliche Worte und nimmt Thomas Tuchel in die Mängel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Es ist ein lächerliches, fast schon sportlich skandalöses, unentschuldbares – mit aller Vorsicht – Ausscheiden», sagt blue Sport Experte Marcel Reif über das Pokal-Aus der Bayern.

Thomas Tuchel sei aktuell nicht in der Lage, der Mannschaft die notwendige Einstellung einzuimpfen. «Er ist ein grossartiger Trainer, aber er ist gerade nicht in der Lage, das nachzuweisen.»

Löblich spricht Reif aber über Thomas Müller. Dass Müller seine Mitspieler kritisiert, weil sich nur wenige bei den Fans für den Support bedankten, empfindet er als «bemerkenswert». Mehr anzeigen

In der Champions League räumt Bayern München die Gegner Manchester United, Kopenhagen und Galatasaray aus dem Weg. Auf dem Weg in den Achtelfinal der Königsklasse steht der deutsche Rekordmeister noch ohne Punktverlust da. Auch in der Bundesliga gab es in dieser Saison noch keine Niederlage. Eine derbe Klatsche erleidet das grosse Bayern München indes im Pokal.

In der 2. Runde des DFB-Pokals scheitert Bayern am Drittligisten Saarbrücken. «Alle Kritiker weltweit haben mit ihren Adjektiven recht. Es ist ein lächerliches, fast schon sportlich skandalöses, unerklärliches, unentschuldbares – mit aller Vorsicht – Ausscheiden gegen einen Drittligisten, Punkt. Das schönzureden wird schwer.» Wumms. Deutliche Worte, die blue Sport Experte Marcel Reif von sich gibt.

«Tuchel ist ein grossartiger Trainer, aber ...»

«Die Einstellung hat nicht gestimmt», so Reif weiter. Bayern hatte weder Tempo noch Mumm. Die Niederlage gegen Saarbrücken sei die Strafe für die «schlimme» erste Halbzeit. Eine Meinung, die wohl auch Klub-Boss Christoph Freund teilt. Nach dem Pokal-Aus sprach Freund von einer «richtig, richtig schlechten ersten Halbzeit».

Für die Einstellung innerhalb des Teams sei der Trainer verantwortlich, so Reif. «Thomas Tuchel ist ein grossartiger Trainer, aber er ist gerade nicht in der Lage, das nachzuweisen. (...) Wenn es mal regnet und unangenehm ist, dann wirken die Bayern lustlos, arrogant, pomadig und unseriös.» Reif stellt sich die Frage, warum es Tuchel nicht schafft, der Mannschaft eine andere Einstellung zu vermitteln.

Lobende Worte findet Reif hingegen für Bayern-Ikone Thomas Müller. Der 34-jährige Offensivmann kritisierte am Mittwochabend seine Mannschaftskollegen, weil sich neben Müller nur einige Mitspieler bei den mitgereisten Fans für die Unterstützung bedankt hatten. «Bemerkenswert», meint Reif.

Dortmund-Kracher als wegweisende Partie

Am kommenden Samstag will Müller seine Kollegen wohl nicht nochmals kritisieren müssen. Beim Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München geht es um den direkten Anschluss an die Tabellenspitze. Mit einem Sieg würde Bayern weiterhin hinter Leader Leverkusen lauern, Dortmund fiele bei einer Niederlage – vorausgesetzt Leverkusen gewinnt sein Spiel – sieben Punkte hinter die Spitze zurück.

Für Trainer Thomas Tuchel geht es womöglich noch um viel mehr als den Anschluss an die Tabellenspitze. Zwischen Tuchel und Uli Hoeness herrscht dicke Luft, das Aus im Pokal dürfte kaum zur Besserung der internen Stimmung beitragen. «Tuchel muss sich hinterfragen», hält Reif fest und fügt an: «Wenn das gegen den BVB den Bach runtergeht, dann kriegst du eine Diskussion, die ich vor gar nicht so langer Zeit völlig für undenkbar gehalten hätte.» Eine Diskussion darüber, ob Thomas Tuchel noch der richtige Trainer für die Bayern ist.