Sebastian Hoeness fühlt sich beim VfB Stuttgart pudelwohl Keystone

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeness galt als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel bei Bayern München, nun verlängert der 41-Jährige den Vertrag mit den Schwaben vorzeitig um zwei Jahre bis 2027.

Hoeness übernahm das Amt beim VfB Stuttgart am 3. April des vergangenen Jahres, als das Team in der Bundesliga den letzten Tabellenplatz belegte. Via Barrage schaffte die Mannschaft den Ligaerhalt, nun ist Stuttgart nach 24 Runden Dritter.

