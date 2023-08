Das Trikot von Bayern-Neuzugang Harry Kane ist heiss begehrt. IMAGO/Sven Simon

Harry Kane hat einen ersten Rekord im Bayern-Trikot bereits geknackt: Das Trikot des Superstürmers wurde an einem Tag über 10'000 Mal verkauft. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bewegen sich in anderen Sphären.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harry Kane wechselte für 100 Millionen Euro von Tottenham zu Bayern München.

Fans stehen Schlange, um ein Trikot von Harry Kane zu ergattern. Einem Bericht der «Bild» zufolge hat Bayern am Tag der Bekanntgabe des Transfers über 10'000 Trikots verkauft.

Zwar knackt Kane den Bayern-Rekord. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bewegen sich in anderen Sphären. Mehr anzeigen

Bayern München lotste Superstar Harry Kane vergangene Woche definitiv in die Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister liess sich den Transfer 100 Millionen Euro kosten. Ein tiefer Griff ins Kampf-Kässeli. Aber Harry Kane bezahlt bereits zurück.

Bayern-Fans stehen Schlange, um eines der heissbegehrten Kane-Trikots zu ergattern. Am vergangenen Samstag wurde der englische Nationalstürmer in München vorgestellt. Wie die deutsche «Bild» berichtet, wurden am selben Tag über 10'000 Trikots der Nummer 9 verkauft. Rekord.

Rekord von Champions-League-Finale geknackt

Ein Herren-Trikot mit dem Aufdruck «Kane» kostet im Bayern-Shop 125 Euro – Damen- und Kindershirts sind etwas billiger. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Bayern am vergangenen Samstag über eine Million Euro Umsatz gescheffelt haben – alleine mit dem Trikot ihrer neuen Tormaschine. Geht dieser Trend so weiter, wäre der Kane-Transfer bis Ende Jahr amortisiert.

Obschon, diese Rechnung geht nicht ganz auf. «Eurosport» zufolge bleibt beim Klub eine Gewinnmarge zwischen fünf und zehn Prozent hängen. Im Fall Kane wären dies zwischen 57'500 und 115'000 Euro.

Noch nie hat der Klub an einem Tag so viel Umsatz mit Merchandising-Artikeln in (Online-)Fanshops gemacht. Die bisherige Bestmarke geht auf den Tag des Champions-League-Finals 2020 zurück, als Bayern gegen PSG 1:0 gewann.

Messi und Ronaldo bewegen sich in anderen Sphären

Kane knackt zwar den Bayern-Rekord, an Lionel Messi und Cristiano Ronaldo kommt der 30-Jährige aber nicht mal annähernd ran. Als Ronaldo 2021 zu Manchester United wechselte, brach ein förmlicher Shopping-Wahn aus. Innert zwölf Stunden generierte das rote Shirt mit der Nummer 7 «lovethesales» zufolge einen Umsatz von rund 38 Millionen Euro – 38-mal mehr als Harry Kane. So wurden nach Bekanntgabe des Ronaldo-Transfers zwischen 200'000 bis 300'000 Trikots verkauft.

Auch der Transfer von Lionel Messi von Barcelona zu PSG schlug hinsichtlich Trikot-Verkaufszahlen ein. In den ersten sieben Verkaufsminuten wurden bereits 150'000 Trikots verkauft. Umsatz: 20 Millionen Euro.

Wichtiger als Verkaufszahlen sind in der Endabrechnung Tore. Davon hat Harry Kane in seinen ersten Einsatzminuten für Bayern noch keine erzielt. Am 18. August wird er gegen Werder Bremen auflaufen und seine Stürmer-Qualitäten für seinen neuen Klub erneut unter Beweis stellen.

