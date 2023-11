Reif vor dem Klassiker: «In solchen Momenten spielst du am ‹ungernsten› gegen Bayern» Marcel Reif erwartet gegen Borussia Dortmund einen FC Bayern München in Form eines «hungrigen Bären». 03.11.2023

Borussia Dortmund empfängt am Samstagabend Bayern München. blue Sport Experte Marcel Reif nennt einen Favoriten. Meister werde aber – Stand jetzt – ein anderes Team.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «In solchen Momenten spielst du am ‹ungernsten› gegen Bayern», sagt blue Sport Experte Marcel Reif vor dem Kracher-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München.

Die Münchner haben am vergangenen Mittwoch im Pokal gegen Drittligist Saarbrücken verloren und wollen die Niederlage im Signal Iduna Park ein Stück weit vergessen machen.

Reif ist sich jedoch sicher: «Wenn beide so weiterspielen wie bisher, wird ein anderes Team Deutscher Meister.»

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Am Samstagabend kommt es im Signal Iduna Park zum Kracher in der Bundesliga. Meister trifft auf Vizemeister.

Beim Duell der beiden Giganten geht es um den direkten Anschluss an Leader Leverkusen. Mit einem Sieg würde Bayern – sofern Leverkusen gewinnt – weiterhin hinter Xhaka und Co. lauern, Dortmund fiele bei einer Niederlage sieben Punkte hinter die Spitze zurück. In der Bundesliga sind beide Teams noch ungeschlagen.

Das grosse Bayern München brach sich jedoch am Mittwochabend beim Pokal-Spiel gegen Drittligist Saarbrücken das Genick. Die Mannschaft um Thomas Tuchel kassierte in der 6. Minute der Nachspielzeit das entscheidende 1:2 – Bayern ist im Pokal raus.

Die Pokal-Niederlage wird Bayern München Aufschwung bringen, meint blue Sport Experte Marcel Reif. «In solchen Momenten spielst du am ‹ungernsten› gegen Bayern.» Reif vergleicht die Münchner mit einem grossen Bären, der Wunden hat und den Schmerz als Antrieb für seine Kraft nutzt.

«Dortmund ist Favorit»

Dennoch sieht Reif den Vorteil bei den Dortmundern. Der BVB habe über die vergangenen Saisons hinweg seinen Spielstil angepasst. «Sie gewinnen ihre Spiele unspektakulärer, als sie früher verloren haben», sagt Reif und führt fort: «Wenn sie das bisschen kühl runterspielen, dann ist Dortmund Favorit zuhause, Punkt.»

Favorit sei Dortmund auch, weil Bayern München «personell ausgedünnt» ist. Der Rekordmeister muss unter anderem auf die verletzten Joshua Kimmich und Matthijs de Ligt verzichten.

Auch wenn Dortmund und Bayern nach wie vor ganz vorne in der Bundesliga mitmischen, stellt Reif klar: «Wenn beide so weiterspielen wie bisher, wird ein anderes Team Deutscher Meister.» Lachender Dritter: Bayer Leverkusen. Die Werkself um Coach Xabi Alonso renne «wie die Karnickel, haben Spass und einen klaren Plan».

Und nach neun Spieltagen in der Bundesliga sind es auch Xhaka und Co., die von der Tabellenspitze grüssen. Am Samstagnachmittag ist Leverkusen bei Hoffenheim zu Gast, ehe am Abend Dortmund auf Bayern München trifft.