Marcel Reif und Mladen Petric adeln Granit Xhaka Granit Xhaka gehört bei Bundesliga-Überflieger Bayer Leverkusen zu den grossen Figuren. Die blue Sport Experten Marcel Reif und Mladen Petric loben den Nati-Captain in den höchsten Tönen. 21.02.2024

Granit Xhaka ist in Höchstform. Mit Bayer Leverkusen ist der Nati-Captain in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Marcel Reif und Mladen Petric singen Xhaka eine Lobeshymne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka entpuppt sich bei Bayer Leverkusen mehr und mehr zum Königstransfer des abgelaufenen Sommers.

Marcel Reif adelt den Nati-Captain: «Granit Xhaka ist zurzeit ein überragender Mittelfeldspieler – gib mir einen besseren in Europa.» In Leverkusen würden sich alle vor ihm verneigen.

Auch Mladen Petric zeigt sich von Xhaka beeindruckt. Der Mittelfeld-Stratege sei in Jahren bei Arsenal gereift und führe Leverkusen nun «mit unglaublicher Souveränität».

Granit Xhaka ist in der Bundesliga in aller Munde. Der Nati-Captain spielt bei Leverkusen gross auf und hält die Zügel im defensiven Mittelfeld des Leaders in den Händen.

Anfangs Februar sprach Marcel Reif im Interview mit blue Sport noch vom «unumstrittenen Xhaka», wenige Tage später legt der Experte eine Schippe drauf: «Granit Xhaka ist zurzeit ein überragender Mittelfeldspieler – gib mir einen besseren in Europa.»

Reif lobt den 121-fachen Nati-Spieler in den höchsten Tönen. Aus persönlicher Quelle weiss der 74-Jährige: «Er geniesst in Leverkusen unfassbare Wertschätzung – auf und neben dem Platz.» Während es bei Arsenal noch hiess, dass Xhaka kein einfacher Vertreter sei, würden sich in Leverkusen alle auf den Boden legen und sagen: «Das ist der Königstransfer, der eine Mannschaft verändert.»

Xhaka gibt den Spielern Leverkusens gemäss Reif Sicherheit. «Wenn einer auch nur eine Sekunde nicht weiss wohin, ist der Xhaka zwei Meter neben ihm und sagt: ‹Gib her, ich mach›.»

Bei Arsenal zum Führungsspieler gereift

Auch Mladen Petric schwärmt von Granit Xhaka. «Er ist in den letzten Jahren bei Arsenal gereift.» Xhaka wurde in London einst von den eigenen Fans ausgepfiffen, doch er kam zurück «und ist ein absoluter Führungsspieler geworden». Bei Leverkusen kommt seine Erfahrung nun zu tragen. «Er führt die Mannschaft mit unglaublicher Souveränität.»

Leverkusen ist seit Xhakas Ankunft im vergangenen Sommer noch ohne Pflichtspiel-Niederlage. In der Bundesliga trifft die Werkself am Freitag auf Abstiegskandidat Mainz – mit Xhaka als Stratege im Mittelfeld.