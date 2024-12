Atakan Karazor schiesst Stuttgart in der 69. Minute zum Sieg Keystone

Der VfB Stuttgart, nächster Gegner der Young Boys in der Champions League, wendet eine Heimniederlage gegen Union Berlin zum Auftakt der 13. Bundesliga-Runde mit drei Toren in der zweiten Halbzeit ab.

SDA

Nick Woltemade und Atakan Karazor verwandelten am Freitagabend in einer wilden zweiten Halbzeit ein 0:2 in ein 3:2.

Begünstigt von einem Fehler von Stuttgarts Goalie Alexander Nübel war Union durch einen wuchtigen Kopfball von Danilo Doekhi in Führung gegangen und durch eine von keinem Spieler berührte Flanke von Robert Skov bis zur 48. Minute auf 2:0 davongezogen. Dann glich Woltemade mit einer Doublette innerhalb von acht Minuten aus und stellte Karazar in der 69. Minute auf 3:2. Wobei auch Unions Keeper Frederik Rönnow keine gute Figur machte.

Damit stimmten sich die Stuttgarter, bei denen Leonidas Stergiou zur Pause ausgewechselt und Fabian Rieder in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, mit einem weiteren Erfolgserlebnis auf ihr wegweisendes Champions-League-Heimspiel am Mittwoch gegen Young Boys ein.

sda