Ricardo Dionisio ist nicht mehr Trainer von Stade Lausanne-Ouchy

Stade Lausanne-Ouchy und Trainer Ricardo Dionisio gehen getrennte Wege. Die Freistellung des 41-jährigen Portugiesen erfolge in gegenseitigem Einvernehmen, wie der Verein mitteilt.

Dionisio war im November 2023 zum damaligen Super-League-Klub gekommen, konnte aber den direkten Wiederabstieg in die Challenge League nicht verhindern. In der laufenden Saison steht das Team mit nur einem Sieg nach acht Runden erneut am Tabellenende. Dionisios Nachfolge ist noch offen.

Bellinzona – Stade-Lausanne 2:1 dieci Challenge League // 8. Runde // Saison 24/25 24.09.2024

