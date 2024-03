57 - Manuel Neuer wahrt in seinem 136. Spiel in der #UCL zum 57. Mal eine Weiße Weste und stellt damit den CL-Rekord von Iker Casillas ein (57 in 177 Partien):



🥇Manuel Neuer (57)

🥇Iker Casillas (57)

🥉Gianluigi Buffon (52)



Wall.