Sportchef Von Bergen, Captain Benito und Lauper freuen sich in der Champions League vor allem auf Barcelona, Inter und das Wiedersehen mit Ex-Kumpel Rieder. Trainer Rahmen verrät, gegen welche Teams er sich Punkte ausrechnet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auswärts in Barcelona, zuhause gegen Inter und dann das Duell mit Stuttgart und Ex-Kumpel Fabian Rieder. YB kann sich auf die Ligaphase der Champions League freuen.

Trainer Patrick Rahmen lässt bereits am Tag der Auslosung auf der YB-Homepage verlauten, gegen welche Teams er sich Chancen ausrechnet. Mehr anzeigen

Besser hätte es YB kaum treffen können. Die acht Gegner in der Champions League haben es in sich: Inter, Barcelona, Atalanta, Stuttgart, Aston Villa, Celtic, Shakhtar und Roter Stern Belgrad.

Klar freuen sich auch die Protagonisten. Sportchef Steve von Bergen freut sich auf der YB-Homepage aufs grosse Barcelona, aufs Auswärtsspiel im Celtic Park und auf ehemalige Weggefährten. «Ich freue mich, ein paar Altbekannte zu treffen wie Yann Sommer oder Fabian Rieder. (...) Es ist immer wieder eine Herausforderung, uns mit so vielen tollen Mannschaften messen und Erfahrungen sammeln zu können. Und wir erhalten mehrmals Abwechslung zum Meisterschaftsalltag. Aber wir dürfen es nicht vergessen: Die Meisterschaft bleibt extrem wichtig.»

Patrick Rahmen verrät, auf welche Duelle er sich besonders freut: «Barcelona auswärts und Inter daheim, das sind absolute Highlights. Ich wäre gerne ins San Siro gereist. Aber diese Auslosung ist extrem toll für uns. Im Celtic Park wird es laut – eine wunderbare Atmosphäre.» Der Trainer denkt am Tag der Auslosung jedoch bereits kompetitiv, sagt: «Schachtar Donezk in Gelsenkirchen, da können wir uns etwas ausrechnen, gegen Roter Stern Belgrad ebenfalls. Die Gegner sind allesamt schwierig. Ein Punktebudget mache ich nicht. Wir wollen uns für jedes Spiel gut vorbereiten.»

Benito: «Rieder soll Shirts bereit machen – von uns wollen einige eins von ihm»

In den Playoffs gegen Galatasaray noch gefehlt hat Loris Benito. In der Ligaphase dürfte er dann wieder auf dem Platz stehen. «Die Gegner sind super. Schade ist, dass wir gegen Barcelona nicht im Camp Nou, sondern im Olympiastadion spielen. Aber das schmälert die Vorfreude in keiner Weise. Barça ist neben YB meine Lieblingsmannschaft. Ich freue mich auch auf ein Wiedersehen mit Yann Sommer mit Inter Mailand. Und Fabian Rieder habe ich während der Auslosung geschrieben, dass er ein paar Trikots parat machen soll, weil es einige Spieler gibt, die eines von ihm wollen.»

Und Sandro Lauper lässt verlauten: «Es sind alles namhafte Gegner. Als langjähriger Barcelona-Sympathisant freue ich mich enorm. Wir sind froh, dass wir Roter Stern Belgrad bei uns empfangen können. Celtic und Stuttgart auswärts ist sehr schön, es wird einiges los sein.»

