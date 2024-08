Galatasaray – Young Boys 0:1 UEFA Champions League, Playoff-Hinspiel, Saison 24/25 27.08.2024

Nach dem 3:2-Heimsieg gewinnen die Young Boys auch auswärts bei Galatasaray Istanbul 1:0 und stehen in der Champions League. Das sind die Noten der YB-Akteure.

Torhüter

5.5 Torhüter Marvin Keller

Der 22-Jährige muss in der ersten Halbzeit nur in der 35. Minute beim Abschluss von Aktürkoglu eingreifen. Im zweiten Umgang wird er dann auch noch ernsthaft geprüft und strahlt bei seinen beiden Abwehraktionen grosse Sicherheit aus. Ein fehlerfreier Auftritt der etatmässigen Nummer 2.

72. Minute: Glanztat vom YB-Goalie – Keller verhindert den Rückstand 27.08.2024

Verteidigung

5 Rechtsverteidiger Lewin Blum

Blum ist sehr präsent und gewinnt seine Zweikämpfe. Der 23-Jährige schaltet sich auch das eine oder andere Mal in die Offensive ein. Zweimal scheppert es nach seinen Eckbällen am Aluminium. In Sachen Passgenauigkeit hat er noch Luft nach oben.

5 Innenverteidiger Mohamed Camara

Bei Camara schleichen sich hin und wieder leichtsinnige Fehler ein, nicht im Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul. Der 24-Jährige lässt hinten nichts anbrennen und kommt im gegnerischen Strafraum nach Standardsituationen zwei Mal gefährlich zum Kopfball.

5 Innenverteidiger Banhie Zoukrou

Nach wenigen Sekunden gehen Zoukrou und Icardi im YB-Strafraum zu Boden, doch die Pfeife bleibt stumm. Es ist der grösste Aufreger in der ersten Halbzeit, denn der 21-jährige Franzose erledigt seinen Job souverän. Bügelt in der zweiten Halbzeit zwei Mal stark für Teamkollegen aus.

1. Minute: Erster Aufreger nach wenigen Sekunden – Zoukrou stoppt Icardi 27.08.2024

5 Linksverteidiger Jaouen Hadjam

Sackstark, wie er in der 40. Minute im eigenen Sechzehner zwei Galatasaray-Spieler abschüttelt und Sekunden später nach einem Doppelpass vor dem gegnerischen Strafraum nur noch mit einem Foul zu stoppen ist. Der 21-jährige Algerier hat zwar ein paar Fehlpässe zu viel drin, überzeugt aber mit seinen Powervorstössen. In der 69. Minute wird er ausgewechselt.

Mittelfeld

4.5 Linkes Mittelfeld Joel Monteiro

In der 12. Minute tankt er sich im Mittelfeld durch, versucht es dann aber auf eigene Faust anstatt den besser postierten Mitspieler in Szene zu setzen. In der 51. Minute schiesst er von der Strafraumgrenze weit am Tor vorbei, auch da wäre mehr möglich gewesen. In der 69. Minute wird Monteiro ausgewechselt.

51. Minute: Monteiros Abschluss segelt am Tor vorbei 27.08.2024

6 Zentrales Mittelfeld Sandro Lauper

Lauper bringt 33 von 35 Pässen an den Mann, darunter sind ein paar wunderbare Zuspiele. Auch defensiv tadellos und das bis zum bitteren Ende. In der 85. Minute eilt er super zurück und hindert Icardi an einem Abschluss, zwei Minuten später blockt er einen brandgefährlichen Schuss des Superstars und steht so auch gleich noch am Ursprung des Siegtreffers.

4.5 Zentrales Mittelfeld Cheikh Niasse

Der 24-jährige Senegalese ist nicht so auffällig wie sein Nebenmann und bei ihm schleichen sich auch einige Fehlpässe und Ballverluste ein. Kämpferisch weiss aber auch Niasse zu überzeugen. Bei einem seiner wenigen Vorstösse in der 38. Minute wird er von Nelsson gefoult und provoziert so die gelbe Karte.

5.5 Linkes Mittelfeld Ebrima Colley

Der 24-Jährige ist der wohl auffälligste Spieler auf dem Platz. Mit seinen Tempodribblings stellt er die Galatasaray-Verteidiger vor grosse Probleme, mehrfach ist er nur mit einem Foul zu stoppen. Mit seinem Abschluss in der 18. Minute zwingt er Muslera zu einer starken Parade. Colley arbeitet aber auch nach hinten, stellvertretend dafür steht eine Aktion aus der 67. Minute, wo er den Ball hinten links erobert, mit dem Ball am Fuss übers halbe Feld sprintet und dann noch einen super Pass spielt. In der 80. Minute wird er total ausgepumpt ausgewechselt. Ein richtig starker Auftritt, für die Bestnote hätte er aus seinen Chancen aber ein Tor machen sollen.

18. Minute: Wieder versucht es Colley – Muslera zur Stelle 27.08.2024

Sturm

5 Rechter Stürmer Silvere Ganvoula

Ganvoula lässt mehrere Chancen ungenutzt, zwei Mal hat er aber auch richtig viel Pech: In der 31. und der 61. Minute steigt er nach Eckbällen am höchsten und setzt die Kugel beide Mal an die Torumrandung. Der 28-Jährige weiss auch seinen Körper einzusetzen, um den Ball zu halten, so dass die Teamkollegen nachrücken können. Arbeitet irrsinnig viel für die Mannschaft. In der 77. Minute macht er Platz für Cedric Itten.

61. Minute: Wieder scheitert Ganvoula am Pfosten 27.08.2024

5 Linker Stürmer Filip Ugrinic

In der ersten Halbzeit tritt Ugrinic mehrfach offensiv in Erscheinung, sei es mit einem Freistoss, einem Hackenpässchen oder einem guten Laufweg. Brandgefährlich wird es auch nach seinem Eckball in der 60. Minute, da segelt der Ball haarscharf am Tor vorbei. In der zweiten Halbzeit trägt Ugrinic auch zur Beruhigung des Spiels bei, indem er ab und zu das Tempo etwas rausnimmt und auch mal einen Sicherheitspass spielt. In der 80. Minute wird er ausgewechselt, kehrt aber aufs Feld zurück, weil er mit Bechern beworfen wird und so eine unschöne Rudelbildung auslöst.

Eingewechselte Spieler

6 Ab 69. Minute für Monteiro Alan Virginius

Am 17. August debütierte der 21-jährige Franzose für YB und schoss auf dem Weg zum 10:0-Sieg gegen Printse-Nendaz drei Tore. Zehn Tage später beweist der Neuzugang, dass er nicht nur gegen Zweitligisten aus der Schweiz was zu bieten hat sondern auch auf der ganz grossen Bühne. In der 87. Minute umkurvt er leichtfüssig seinen Gegenspieler und chippt den Ball cool über den herbeieilenden Muslera. In der zweiten Minute der Nachspielzeit legt er fast noch einen drauf, schiesst aber am Tor vorbei.

Toor! Virginius schiesst YB zum Sieg und in die Champions League 27.08.2024

– Ab 69. Minute für Hadjam Noah Persson

Persson wird in der 75. Minute von Icardi übel umgesäbelt, kann aber weiterspielen. Zu kurz für eine Bewertung.

– Ab 77. Minute für Ganvoula Cedric Itten

Zwei Pässe spielt Itten, einer davon ist der Assist zum einzigen Tor des Abends. Zu kurz für eine Bewertung.

– Ab 80. Minute für Ugrinic Darian Males

Nach seiner Einwechslung kommt es zu einer Rudelbildung und da holt sich der 23-Jährige gleich mal eine gelbe Karte ab. Zu kurz für eine Bewertung.

– Ab 80. Minute für Colley Miguel Chaiwa

Zu kurz für eine Bewertung.

