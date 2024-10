blue Sport Experten irritiert: Im YB-Camp herrscht trotz 0:1-Pleite gute Stimmung Ach, wie ist das bitter. YB kassiert in der Nachspielzeit den Nackenschlag und verliert gegen Inter trotz starker Leistung mit 0:1. Die Enttäuschung bei den Bernern scheint aber in Grenzen zu halten – sehr zur Irritation der blue Sport Experten. 23.10.2024

Ach, wie ist das bitter. YB kassiert in der Nachspielzeit den Nackenschlag und verliert gegen Inter trotz starker Leistung mit 0:1. Die Enttäuschung bei den Bernern scheint sich nach dem Spiel aber in Grenzen zu halten – sehr zur Irritation der blue Sport Experten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Berner Young Boys bleiben auch nach dem dritten Champions-League-Spiel ohne Punkte.

Gegen Inter Mailand setzt es nach einer starken Leistung eine besonders bittere Niederlage ab.

In den Interviews nach der Partie zeigen sich die YB-Akteure mit der gezeigten Leistung zufrieden, grosser Ärger ist nicht zu spüren.

Einigen blue Sport Experten fehlen nach dem Gegentreffer in der 93. Minute die Emotionen. Mehr anzeigen

«Das wirkt so relaxed» – blue Sport Moderator Roman Kilchsperger ist im Interview mit Loris Benito nach der bitteren 0:1-Pleite gegen Inter Mailand verblüfft und versucht sich in die Lage der Berner hineinzufühlen: «Ich wäre so schnell wie möglich weg, ich würde die Welt nicht mehr sehen wollen. Aber offenbar wirkt schon eine gewisse Zufriedenheit mit der Leistung.»

Der YB-Akteur stimmt Kilchsperger zu, will das Positive hervorheben: «In dieser Phase, in der wir jetzt sind, müssen wir von diesen Sachen zehren. Wir dürfen nicht von uns selber erwarten, dass wir Champagner-Fussball spielen», sagt Benito und lässt sich kurz darauf sogar zu einem Schmunzeln hinreissen.

Streller: «Ich wäre richtig angefressen»

Genau wie Kilchsperger ist auch blue Sport Experte Mladen Petric irritiert. «Ich bin überrascht, ich hätte erwartet, dass man grössere Enttäuschung zeigt. Klar: Es war ein super Match. Aber mich als Spieler würde so etwas extrem nerven.»

Im blue Sport Studio runzeln die Experten ebenfalls die Stirn. «Sie haben einen sehr, sehr guten Match gezeigt, aber sie haben 0:1 verloren. Mir fehlt es schon ein bisschen, Emotionen zu zeigen», sagt Marco Streller. «Ich kann das nur von mir selber sagen, ich wäre anders gewesen vor dem Mikrofon. Ich wäre richtig angefressen gewesen.»

Studiogast Fredi Bobic steigt ebenfalls darauf ein und sagt: «Es gibt doch nichts Schlimmeres als Spieler, als wenn du nach so einem Spiel gelobt wirst. Und du als Spieler sagst nur: ‹Hey, halt die Klappe. Wir haben 0:1 verloren›.»

