Gregor Kobel: «Wir müssen mit dem 1:0 zufrieden sein» (englisch) 01.05.2024

Dortmunds Traum vom Einzug in den Champions-League-Final lebt. Nach dem knappen Hinspiel-Sieg über Paris Saint-Germain lobt Gregor Kobel die Leistung seiner Vorderleute – und hat Hunger auf mehr.

Borussia Dortmund schlägt PSG im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse mit 1:0 und reist mit einem Mini-Polster ans Rückspiel vom kommenden Dienstag in Frankreichs Hauptstadt.

Nati-Goalie Gregor Kobel zeigt einmal mehr einen tadellosen Auftritt, hält seinen Kasten sauber und lobt nach der Partie seine Vorderleute.

Genug haben Kobel und Kollegen aber noch lange nicht: «Wenn man im Halbfinale steht, hat man das Finale immer im Blick.» Mehr anzeigen

Dortmund besiegt das grosse Paris Saint-Germain im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals mit 1:0 und reist am kommenden Dienstag mit einem Mini-Polster ans Rückspiel nach Frankreich. Entsprechend verhalten ist der Jubel der Borussen nach dem Schlusspfiff. «Es ist Halbzeit, wir bleiben demütig», erklärt Siegtorschütze Niclas Füllkrug.

Auch Nati-Goalie Gregor Kobel, der seine Kasten einmal mehr sauber hält, weiss: «Natürlich ist ein Tor Vorsprung nicht viel und wir hätten gerne noch ein paar Tore mehr geschossen, um uns in eine bessere Position zu bringen. Aber am Ende müssen wir, so wie das Spiel gelaufen ist, mit dem 1:0 zufrieden sein.»

Zwar kann Dortmund die so gefährliche Offensive des Starensembles aus Paris über weite Strecken der Partie ausschalten. Insbesondere kurz nach der Pause braucht der Bundesligist aber das nötige Glück. «Es gab einige tolle Schüsse von Kylian Mbappé und sie hatten ein paar wirklich gefährliche Flanken. Wir hatten ein bisschen Glück», gesteht Kobel.

«Harte 90 Minuten» warten im Rückspiel

Ebenso spricht der 26-Jährige seinen Vorderleuten aber ein dickes Lob aus: «Natürlich hätten sie in dieser Phase des Spiels ein Tor erzielen können, aber wir haben wirklich gut verteidigt.» Und genau das brauche es auch im Rückspiel am kommenden Dienstag in Paris. «Die Offensive von Paris ist wirklich sehr stark», unterstreicht Kobel. «Das werden harte 90 Minuten für uns in der Defensive und ich denke, offensiv müssen wir auch treffen.»

Genug haben Kobel und der BVB nach dem knappen Hinspiel-Sieg noch lange nicht. «Wir müssen mit der Einstellung ins Spiel gehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen», fordert Kobel mit Blick auf das Rückspiel. Denn: «Wenn man im Halbfinale steht, hat man das Finale immer im Blick.»

Die Highlights der Partie

Dortmund – PSG 1:0 Halbfinal-Hinspiel Champions League, Saison 2023/24 01.05.2024

