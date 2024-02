Hamann: «Die Bayern sind im Moment völlig von der Rolle» Didi Hamann spricht im Champions-League-Studio bei blue Sport über Bayern München und zweifelt, ob die Münchner sich gegen Lazio Rom den Frust von der Seele schiessen können. 14.02.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Druck auf Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist nach der 0:3-Klatsche gegen Bayer Leverkusen gestiegen.

Das Champions-League-Duell gegen Lazio Rom wird für Tuchel schon zu einem «kleinen Finale», glaubt blue Sport Experte Didi Hamann.

«Die Bayern sind im Moment völlig von der Rolle», wird Hamann deutlich. Die Münchner hätten in dieser Saison noch nicht gezeigt, dass sie eine Einheit sind. Mehr anzeigen

Wie reagiert Bayern München auf das verlorene Bundesliga-Spitzenspiel gegen Leverkusen? Das ist die grosse Frage vor dem Achtelfinal-Duell in der Champions League gegen Lazio Rom. Und sie wird am Mittwochabend auch im Studio bei blue Sport heiss diskutiert.

blue Sport Experte Marco Streller erwartet ein enges Duell. «Die Bayern (gegen Leverkusen) so leiden zu sehen, hat mich unglaublich schockiert. Ich mache mir Sorgen um die Bayern, dass sie gegen Lazio ausscheiden», so Streller. Auch Didi Hamann erwartet eine schwere Aufgabe für die Münchner. «Die Bayern sind im Moment völlig von der Rolle», sagt der Ex-Bayern-Profi.

Die Bayern hätten zwar das Zeug dazu, sich gegen Lazio den Frust vom Leib zu schiessen, «aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es im Moment draufhaben. Die letzten Wochen und Monate waren einfach zu schlecht», so Hamann. «Die negative Krönung war das Spiel am Samstag gegen Leverkusen, wo sie sang- und klanglos 0:3 verloren haben.»

Bayern lebt aktuell von Einzelaktionen

Wie finden die Bayern zurück in die Spur? «Sie müssen als Mannschaft spielen. Das haben sie seit Monaten nicht gemacht», sagt Hamann. Meistens stimmte das Ergebnis am Ende dennoch. «Die Einzelspieler haben sie im Meisterrennen gehalten. Ohne Sané hätten sie wahrscheinlich noch sechs Punkte weniger und ohne Kane nochmals vier weniger. Dann wären sie jetzt schon 12 oder 15 Punkte hinter Leverkusen», so der Deutsche.

Und auch in der Champions League hat Hamann die Bayern längst nicht so souverän gesehen, wie es die 16 Punkte aus sechs Gruppenspielen vermuten lassen. «Sie waren gegen Galatasaray zweimal die schlechtere Mannschaft, hatten in Kopenhagen grosse Probleme und spielten zuhause nur 0:0. Das beste Spiel war in Manchester (1:0-Sieg, Anm. d. Red.), da waren sie aber schon qualifiziert», meint der 50-Jährige.

«Ein kleines Finale für Tuchel»

«Sie haben über das ganze Jahr noch nie gezeigt, dass sie eine Einheit oder ein Kollektiv sind», so Hamanns Verdikt. «Wenn das über einen so langen Zeitraum nicht geht, frage ich mich, wo das herkommen soll.» Und wenn das nicht schnell besser wird, steige der Druck auf Trainer Thomas Tuchel weiter.

Muss Tuchel schon um seinen Job zittern? «Ich glaube, die Bayern werden alles versuchen, damit sie es bis zum Saisonende durchziehen können. Aber wenn du gegen Lazio verlierst, musst du dir Gedanken machen, ob du mit dieser Konstellation überhaupt noch weiterkommst. Deshalb ist das schon ein kleines Finale für Tuchel», glaubt blue Sport Experte. Schliesslich sei der Trainer verantwortlich für die Resultate. «Du kannst ja nicht die ganze Mannschaft rausschmeissen.»