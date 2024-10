Hansi Flick: «Wir hatten ab und zu ein wenig Glück, aber ich bin sehr zufrieden» Hansi Flick nach dem Erfolg gegen die Young Boys im Interview mit blue Sport. 02.10.2024

Der FC Barcelona schlägt YB souverän. Trainer Flick ist zufrieden, sieht aber auch noch Verbesserungsmöglichkeiten. Es warten schwere Spiele – unter anderem gegen seinen Ex-Club Bayern.

SB10/DPA dpa

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Barcelona setzt sich zuhause mit 5:0 gegen die Young Boys durch.

Gegen die Berner treffen für die Katalanen Robert Lewandowski mit einem Doppelpack, Raphinha und Inigo Martinez. Zudem unterlief YBs Mohamed Ali Camara ein Eigentor.

Barça-Coach Hansi Flick sprach mit blue Sport über den Auftritt seines Teams und blickt auf das Duell gegen die Bayern. Mehr anzeigen

Hansi Flick bleibt auch nach dem überzeugenden 5:0 in der Champions League gegen die Young Boys wie immer auf dem Boden. Der Sieg sei auch «in der Höhe verdient», so der Barça-Trainer im Interview mit blue Sport. «Wir hatten ab und zu ein wenig Glück, aber ich bin sehr zufrieden», strich der 59-Jährige auch die Abwehrleistung neben den fünf Toren seiner Schützlinge heraus.

Dennoch sieht Flick noch Steigerungspotenzial bei seinem Team. «Wir müssen weiter lernen und uns weiter entwickeln», mahnt der Deutsche.«Wir haben eine Reihe von sehr interessanten Gegnern vor uns. Ich bin hungrig darauf, genauso wie die Spieler und die Fans, was bedeutet, dass wir unser bestes Niveau abrufen müssen.»

Bald kommen die Bayern – Flick über ter Stegen-Nachfolge

Der nächste Gegner in der Königsklasse ist am 23. Oktober der FC Bayern München, den Flick von 2019 bis 2021 trainiert hatte. In der Liga spielt Barcelona in diesem Monat unter anderem noch gegen Erzrivale Real Madrid. Nicht im Tor steht sicher Marc-André ter Stegen, der deutsche Nationalspieler verletzte sich kürzlich schwer und fällt voraussichtlich bis Saisonende aus.

Die Katalanen holten nun Wojciech Szczęsny aus seinem Ruhestand zurück. Der Pole verfolgte die Partie gegen YB bereits auf der Tribüne. Gegen die Berner hütete Iñaki Peña das Tor. Der 25-jährige Spanier hat aktuell auch die «Nase vorn», wie Flick exklusiv bei blue Sport bestätigte.

Hansi Flick verrät bei blue Sport, wer die neue Nummer 1 bei Barcelona wird Barcelona-Trainer Hansi Flick spricht vor dem Champions-League-Spiel gegen die Berner Young Boys mit blue Sport. Dabei verrät der deutsche Taktiker, wer nach ter Stegens Verletzung Barças Nummer 1 im Tor sein wird. 01.10.2024

An das Duell gegen Bayern denke er noch nicht, schliesslich seien in der Liga noch Spiele (gegen Alavés und Sevilla) zu absolvieren, so Flick. Nichtsdestotrotz freue man sich darauf: «Es ist Champions League und Champions League oder auch der Clásico sind natürlich Spiele, von denen jeder geträumt hat.»

Barça hatte in der Meisterschaft zuletzt seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die erste Partie in der neuen Ligaphase der Champions League hatten die Katalanen überraschend 1:2 bei der AS Monaco verloren.

Dass Barça mit dem klaren Sieg gegen YB nun auch etwas für sein Torverhältnis getan hat, stimmte den früheren Bundestrainer zufrieden. «Niemand weiss genau, wie diese neue Champions League funktionieren wird und was wir brauchen werden, aber es ist immer gut, eine gute Tordifferenz zu haben, nur für den Fall der Fälle», hielt er fest.

SB10/DPA