Für dieses Foul fordert Urs Meier Rot – Reif applaudiert 73 Minuten sind im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse zwischen Kopenhagen und Titelverteidiger Manchester City gespielt, als Kevin Diks Gegenspieler mit offener Sohle attackiert – und mit der anschliessenden Verwarnung gut bedient ist. 14.02.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manchester City erfüllt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League die Pflicht und fährt gegen Kopenhagen einen 3:1-Auswärtssieg ein.

Zu reden gibt eine Aktion von Kopenhagens Kevin Diks, der nach 73 Minuten Gegenspieler Bernardo Silva unsanft von den Beinen holt.

Im Champions-League-Studio von blue Sport fordern Urs Meier und Marcel Reif für das überharte Einsteigen die Rote Karte. Diks kommt aber mit Gelb davon. Mehr anzeigen

In der 74. Minute des Achtelfinal-Hinspiels kommt Kopenhagens Kevin Diks gegen den flinken Bernardo Silva von Manchester City einen Schritt zu spät und trifft nicht den Ball, sondern nur seinen Gegenspieler, der anschliessend liegen bleibt. Diks sieht für sein rüdes Einsteigen die Gelbe Karte. Nur.

Denn Schiri-Experte Urs Meier macht im Champions-League-Studio von blue Sport klar, dass Kopenhagens Verteidiger damit gut bedient ist. «Wenn man die Weisungen der UEFA dieser Saison sieht und hört, ist es eher eine Rote Karte. Es ist nur auf den Knöchel. (...) Und der Fuss von Bernardo Silva sollte geschützt werden», sagt Meier – und erhält für seine Einschätzung Applaus von Marcel Reif.

Eine Verletzung in Kauf genommen

«Wenn er Pech hat, beendet er ihm die Karriere. Mit offener Sohle Richtung Knöchel – er bricht ihm das Bein zweimal», macht der blue Sport Experte klar und ist gleicher Meinung wie Meier. «Du nimmst in Kauf, dass du einen Spieler verletzt. Das ist Rot», so Reif.

Silva scheint in der Folge tatsächlich etwas zu humpeln, kann aber weiterspielen, bis er von City-Trainer Pep Guardiola in der 78. Minute ausgewechselt wird. Ein Ausfall des 29-Jährigen dürfte Trainer Pep Guardiola besonders schmerzen, hat Silva doch alle seine letzten zehn Tore in diesem Wettbewerb in der K.o.-Phase erzielt.