Bei der Ziehung am 31. August wird YB in eine Gruppe mit Titelverteidiger Manchester City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad gelost. Eine attraktive Gruppe, in der YB zumindest im Kampf um Platz 3 ein Wörtchen mitreden möchte. Am liebsten würde das Team von Raphael Wicky aber schon am 1. Spieltag gegen Leipzig ( 18.45 Uhr live auf blue Sport ) für eine Überraschung sorgen.