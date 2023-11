Harry Kane hat in seinen letzten drei Spielen acht Tore erzielt. IMAGO/Laci Perenyi

Harry Kane hat einen Lauf. Drei Tore gegen Darmstadt, drei in Dortmund – und jetzt zwei gegen Galatasaray. «Da braucht es keine weiteren Worte», sagte Coach Tuchel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München holt sich im vierten Spiel in der Champions League den vierten Sieg und holt sich damit den Gruppensieg.

Beim 2:1-Sieg gegen Galatasaray Istanbul war einmal mehr auf Harry Kane verlass, der beide Münchner Tore erzielte.

Der Engländer ist in absoluter Topform und erzielte in den letzten drei Spielen acht Tore. Mehr anzeigen

Manuel Neuer kann nur noch staunen über Harry Kane. Und Bayern-Trainer Thomas Tuchel kann sich nach jedem grossen Tor-Auftritt des 30 Jahre alten Engländers bei den Lobeshymnen auf den 100-Millionen-Euro-Mann im Grunde nur wiederholen. «Er ist ein Phänomen», sagte Kapitän Neuer nach dem 2:1-Sieg gegen Galatasaray Istanbul. Kane war als zweifacher Torschütze wieder der Matchwinner und schoss die Münchner vorzeitig zum Gruppensieg und ins Achtelfinale der Champions League.

Bayern – Galatasaray 2:1 Gruppenphase Champions League, 4. Spieltag 08.11.2023

«Ich kann Ihnen nichts anderes sagen», antwortete Tuchel auf die Frage zur Einordnung von Kanes Auftritten: «Die Leistung erzählt die Geschichte, da braucht es keine weiteren Worte.»

Kane geniesst es, Tore zu schiessen

Kane setzte seinen aktuellen Superlauf fort. In den letzten drei Partien für den FC Bayern traf er in der Bundesliga gegen Darmstadt und Dortmund jeweils dreimal und nun auch zweimal in der Königsklasse. Auf 19 Saisontreffer kommt der teuerste Einkauf der Bayern-Geschichte nach 15 Pflichtspielen. «Ich geniesse es natürlich als Stürmer, Tore zu schiessen», sagte Kane. «Ich habe das Gefühl, dass ich die Jungs von Spiel zu Spiel immer besser kennenlerne.»

Vor seinem doppelten Jubel gegen Galatasaray in der 80. und 86. Minute verzeichnete der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zudem noch einen Pfostentreffer. Auf die Bestätigung seines ersten Tores musste er dabei extrem lange warten, weil es beim Videobeweis kurzzeitig Irritationen gab. «Wir können uns auf ihn verlassen», sagte Neuer über Kane.

Der englische Stürmer hat sich in kürzester Zeit zu einer neuen Leitfigur im Münchner Starensemble entwickelt hat. «Es ist schön und ich geniesse es. Ich liebe es, Tore zu schiessen und zu gewinnen. Es war eine tolle Nacht», sagte Kane, der über den eigenen Torlauf nicht staunt. «Ich würde nicht sagen, ich bin überrascht, aber natürlich bin ich wirklich glücklich.»