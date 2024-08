Hoarau glaubt an YB: «Die Champions League kann alles verändern» Die Young Boys wollen in den Champions-League-Playoffs gegen Galatasaray den verpatzten Saisonstart vergessen machen. Ex-Torjäger Guillaume Hoarau erklärt im Gespräch mit blue Sport, was für die Berner spricht. 14.08.2024

Die Young Boys wollen in den Champions-League-Playoffs gegen Galatasaray den verpatzten Saisonstart vergessen machen. Ex-Torjäger Guillaume Hoarau erklärt im Gespräch mit blue Sport, was für die Berner spricht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch trifft YB im Hinspiel der Champions-League-Playoffs auf Galatasaray Istanbul und will sich für das Rückspiel in der Türkei eine möglichst gute Ausgangslage schaffen.

Guillaume Hoarau erklärt im Interview mit blue Sport, wieso die bisher schwachen Resultate nicht unbedingt ein schlechtes Vorzeichen sind und nimmt vor den wegweisenden Partien die Führungsspieler in die Pflicht. Mehr anzeigen

Fünf Spiele, null Siege – YB ist der Start in die neue Super-League-Saison gründlich missglückt. Dem will Klublegende Guillaume Hoarau vor dem Duell mit Galatasaray in den Champions-League-Playoffs aber keine grosse Bedeutung zuschreiben: «Die Ergebnisse in der Liga sind nicht gut, aber jetzt ist Champions League. Die kann alles verändern.»

Denn die Königsklasse ist für Hoarau nicht mit der Super League zu vergleichen. «Das ist wirklich der Wettbewerb, der dir Flügel verleiht», weiss der 40-Jährige und hofft, dass die Berner «sehr hoch fliegen werden». Vor allem die Führungsspieler sieht die YB-Legende nun in der Pflicht. «Viele Spieler haben in der Champions League gespielt, sie wissen, wie wichtig sie ist. Es liegt jetzt an den Leadern wie von Ballmoos und Lauper, die Mannschaft anzuführen.»

Die Rollen für das Duell in den Playoffs sieht Hoarau klar verteilt: «Galatasaray ist der grosse Favorit, man muss die Dinge so sehen, wie sie sind.» Genau das sei aber ein Grund, wieso YB die Aufgabe ohne Druck angehen kann. Denn Hoarau ist überzeugt: «Das Glück der Young Boys ist, dass sie viele Spiele bestreiten, sodass sie keine Zeit haben, zu viel nachzudenken.»

