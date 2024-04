Laimer: «Jetzt wollen wir ins Finale und das Ding nach Hause holen» Bayern München gewinnt gegen Arsenal mit 1:0. Konrad Laimer spricht über den Halbfinal-Einzug seiner Bayern. 17.04.2024

Bayern München greift nach dem Henkelpott. Der deutsche Rekordmeister steht im Halbfinale der Champions League. Die Spieler sind hungrig auf mehr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München steht nach 2020 wieder im Halbfinale der Champions League. «Das hört sich gut an», so Manuel Neuer nach dem 1:0-Sieg gegen Arsenal.

Die Königsklasse ist der letzte verbleibende Wettbewerb, in welchem die Münchner noch einen Titel gewinnen können. Konrad Laimer hält fest: «Jetzt wollen wir das Ding nach Hause holen.» Mehr anzeigen

Bayern München steht nach einem starken Auftritt gegen Arsenal im Halbfinale der Champions League. «Das hört sich gut an», sagt Manuel Neuer nach dem 1:0-Sieg im Rückspiel. Der 38-jährige Keeper strahlt beim Interview und richtet einen Dank an die Fans. «Heute war wieder so ein Abend, da haben wir die Fans einfach gebraucht.» Der Support aus den Rängen habe sich heute wieder ausbezahlt.

Bayern brauchte also seinen 12. Mann – und Joshua Kimmich, der in der 63. Minute wuchtig per Kopf das entscheidende Tor erzielte. «Ich hatte ein bisschen Glück, dass sich niemand für mich zuständig fühlt. Und dann stand ich da», hält der Torschütze fest. Der 29-Jährige spricht von einer «sehr, sehr guten 2. Halbzeit», die Bayern gespielt hat. Zu Spielbeginn seien beide Mannschaften sehr nervös gewesen. Nach dem Seitenwechsel seien die Münchner dann zielstrebiger gewesen.

Teamkollege Konrad Laimer meint über Torschütze Kimmich: «Das Tor machen wir super. Der Jo läuft super durch.» Laimer wird auf den Halbfinal-Gegner angesprochen (zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht bekannt) und hält fest, dass es so oder so schwierig werde. «Wenn wir an unser Maximum gehen können, können wir gegen jeden gewinnen, egal, wer kommt.» Und das Maximum ist der Titel in der Champions League. Laimer zeigt sich nach dem Halbfinal-Einzug hungrig: «Jetzt wollen wir ins Finale und das Ding nach Hause holen.»

Wie man eine Mannschaft in den Champions-League-Final lotst, weiss Bayern-Coach Thomas Tuchel bestens. Bereits mit PSG und Chelsea hat er dies geschafft. Mit den Blues holte sich Tuchel gar den Henkelpott. Ob er den Final-Einzug auch mit den Bayern schafft? «Warum nicht?», meint Sportvorstand Max Eberl. Tuchel habe sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel «sehr kluge taktische Züge an den Tag gelegt».

Tuchels taktische Züge sind im Halbfinal dann gegen Rekordsieger Real Madrid gefragt. Tuchel hegt grossen Respekt vor den Madrilenen. «Ich denke nicht, dass wir der Topfavorit sind in dieser Konstellation. Klar, Real Madrid, man müsste ja fast fragen, wer sonst? Carlo Ancelotti, wer sonst?» Das Hinspiel findet Ende April in München statt, ehe eine Woche darauf in Madrid das Ticket für das Finale im Wembley vergeben wird.

