Lille schockt Real ++ Juve mit grosser Wende in Unterzahl ++ Zakaria rettet Monaco

Lille schafft gegen Titelverteidiger Real Madrid die grosse Überraschung, Juventus gelingt in Leipzig eine nicht mehr für möglich gehaltene Wende und Denis Zakaria bewahrt Monaco vor einer Niederlage – alle Highlights des Champions-League-Abends.

Schwarzer Abend für Madrider Klubs: Real und Atlético verlieren

Auswärtsniederlagen setzte es auch für die Madrider Klubs ab. Der eine Stunde lang ohne Kylian Mbappé angetretene Titelverteidiger Real unterlag beim Klub von Mbappés verletztem jüngeren Bruder Ethan durch einen vor der Halbzeitpause verwerteten Penalty von Jonathan David 0:1.

Lille – Real Madrid 1:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 02.10.2024

Atlético Madrid ging bei Zeki Amdounis Benfica Lissabon 0:4 unter. Der nach einer Stunde eingewechselte Amdouni holte den Penalty heraus, der zum vierten Treffer führte.

Benfica – Atlético 4:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 02.10.2024

Juve schafft gegen Leipzig grosse Wende – Zakaria rettet Monaco

RB Leipzig gehört zu den acht Teams, die noch ohne Punkt sind. Der Bundesligist bringt zuhause eine Führung gegen Juventus Turin nicht über die Runden und kassiert mit einem Mann mehr noch die Tore vom 2:1 zum 2:3.

Leipzig – Juventus 2:3 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 02.10.2024

Die AS Monaco kann nicht an den Auftaktsieg gegen Barcelona anknüpfen. Gegen Dinamo Zagreb sieht es gar lange nach einer Niederlage aus, bis Denis Zakaria kurz vor Schluss per Penalty noch für den Ausgleich sorgt.

Dinamo – Monaco 2:2 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 02.10.2024

Liverpool bodigt Bologna – Bayern unterliegt Aston Villa

Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer sind mit Bologna nach einem 0:2 in Liverpool weiter ohne Sieg. Die Tore für die Reds erzielten Alexis Mac Allister und Mohamed Salah.

Liverpool – Bologna 2:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 02.10.2024

YB-Bezwinger Aston Villa fügt Bayern München in der 2. Runde der Champions League mit einem 1:0-Heimsieg die erste Niederlage der Saison bei. Auch die Madrider Klubs verlieren in der Ferne.

Aston Villa – Bayern 1:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 02.10.2024

Brügge und Jashari siegen

In Graz feierte Ardon Jashari ein erfolgreiches Debüt in der Champions League. Der Schweizer U21-Internationale stand beim FC Brügge überraschend in der Startformation und bezwang mit den Belgiern 1:0. Gregory Wüthrich fehlt bei Österreichs Meister verletzt.

Sturm Graz – Brügge 0:1 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 02.10.2024

Lotombas Feyenoord überrascht – Atalanta souverän

Jordan Lotomba errang mit Feyenoord Rotterdam ebenfalls den ersten Sieg. Der Schweizer Aussenverteidiger gewann beim spanischen Emporkömmling Girona 3:2. Unter der souveränen Leitung von Urs Schnyder, der in seiner ersten Champions-League-Partie neunmal die Gelbe Karte zückte und zweimal auf den Penaltypunkt zeigte, traf Girona zweimal ins eigene Tor – das zweite Mal durch Ladislav Krejci zum 2:3 in der 79. Minute. Die beiden berechtigten Foulpenaltys, je einer pro Team, wurden von den Goalies gehalten. Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo gewinnt in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk 3:0.

Girona – Feyenoord 2:3 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 02.10.2024