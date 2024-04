Dortmund – Atlético 4:2 UEFA Champions League, Viertelfinal-Rückspiel, Saison 2023/24 16.04.2024

Borussia Dortmund ist zurück im Kreis der europäischen Fussball-Elite. Der BVB bodigt Atlético Madrid und zieht in den Halbfinal der Champions League ein. Die Spieler sind nach dem Schlusspfiff überglücklich.

dpa/pat dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Borussia Dortmund steht im Halbfinal der Champions League und trifft dort auf PSG.

Die BVB-Profis sind nach dem verrückten 4:2-Sieg im Rückspiel gegen Atlético Madrid überglücklich und lassen ihren Emotionen freien Lauf.

Dortmund-Stürmer Niclas Füllkrug sendet nach der Partie eine Botschaft an seine Kritiker.

blue Sport zeigt alle Spiele der Champions League live Mehr anzeigen

Bei Borussia Dortmund ist die magische Festspielstimmung von Europas grossen Champions-League-Nächten zurück. Nach einem Spektakel gegen Atlético Madrid glich Dortmunds Fussball-Kathedrale am Dienstagabend einem Tollhaus. Minutenlang tanzten die BVB-Profis vor der bebenden Südtribüne, die den 4:2-Erfolg wie das gesamte Stadion herbeigesehnt hatte. Nach dem erstmaligen Einzug in den Königsklassen-Halbfinal seit elf Jahren darf der BVB nun sogar von einem neuerlichen Showdown in Wembley träumen.

«Das war ja eine Achterbahnfahrt, ein ganz toller Abend», sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nach dem Sieg. «Das ist ja für Borussia Dortmund nicht jeden Tag so. Das letzte Mal waren wir 2013 im Halbfinal. Das ist ein grosser Tag für alle Borussen.»

Anders als in dieser Bundesliga-Saison schlug sich das Team von Trainer Edin Terzic im internationalen Rampenlicht prächtig und machte das 1:2 sechs Tage zuvor in der spanischen Hauptstadt wett. Vor 81'365 Zuschauern im tosenden Signal Iduna Park trafen Julian Brandt (34. Minute), Ian Maatsen (37.), Niclas Füllkrug (71.) und Marcel Sabitzer (74.) zum verdienten Sieg. Ein Eigentor von Mats Hummels (49.) und der Treffer von Angel Correa (64.) hatten in einer hochintensiven Partie für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Füllkrug: «Das Tor war natürlich Wahnsinn»

Niclas Füllkrug, Torschütze zum 3:2, hat nach der Partie ein dickes Grinsen im Gesicht: «Ich versuche immer nicht so euphorisiert in Interviews zu sein, aber heute war es wirklich magisch. Das Stadion hat heute gebrannt.»

71. Minute: Füllkrug trifft zum 3:2 16.04.2024

Darauf angesprochen, dass er zuvor neun Spiele in Folge nicht getroffen hat, meint er: «Ich bin immer ein bisschen realistisch mit der ganzen Sache. Das Tor war natürlich Wahnsinn heute, weil es so wichtig war. […] Wenn man die ganze Saison sieht, wo ich herkomme, was ich erlebt habe in meiner Karriere und dass ich jetzt mit Borussia Dortmund im Champions-League-Halbfinal stehe, da ist es doch scheissegal, ob ich neun Spiele nicht getroffen habe oder nicht.» Er wolle einfach seinen Job immer so gut wie möglich machen.

Füllkrug: «Es war magisch heute» 16.04.2024

«Solche Nächte sind speziell, gerade diese Champions-League-Saison ist speziell», sagt auch der in der Halbzeitpause von blue Experte Marco Streller hochgelobte Julian Brandt. «In diese ganzen glücklichen Gesichter hier im Stadion zu sehen, ist pure Genugtuung.» Grundsätzlich sei es ein «geiles Spiel für alle Menschen hier im Stadion» gewesen.

Ähnliche Worte wählt auch Marcel Sabitzer, der mit seinem Tor zum 4:2 den Schlusspunkt setzt und von einem «unbeschreiblichen Gefühl» spricht.

Sabitzer: «Ein unbeschreibliches Gefühl» 16.04.2024

Mögliche Final-Revanche nach 11 Jahren

Bereits in zwei Wochen trifft der BVB im Halbfinal nun auf Paris Saint-Germain. Das Endspiel findet am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion statt, wo der BVB 2013 das deutsche Duell mit dem FC Bayern (1:2) verloren hatte.

Kehl: «Kobel ist der beste Goalie der Schweiz» BVB-Sportidrektor Sebastian Kehl spricht mit blue Sport über Gregor Kobel und stellt klar: «Ich wünsche mir, dass Kobel an der EM im Tor steht. Für mich ist er der beste Torhüter, den dieses Land zu bieten hat.» 16.04.2024

Die Viertelfinals im Überblick

blue Sport zeigt alle Spiele der Champions League live







dpa/pat