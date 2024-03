Akanji: «Meinen Söhnen wird diese Trophäe gefallen» Manuel Akanji gewinnt zum ersten Mal eine Trophäe als «Man of the Match» in einem Champions-League-Spiel. Seinen Söhnen wird sie gefallen, glaubt der Nati-Star. 06.03.2024

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Titelverteidiger Manchester City ist problemlos im Viertelfinale der Champions League eingezogen. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwochabend zu Hause gegen den dänischen Meister FC Kopenhagen mit 3:1 (Hinspiel 3:1) durch.

Die Tore für den englischen Meister erzielten Manuel Akanji (5. Minute, Julian Alvarez (9.) und Erling Haaland (45.+3).

Der Schweizer Abwehrspieler wurde danach zum «Man of the Match» gewählt. Mehr anzeigen

Nach dem 3:1 im Hinspiel ging es für City gegen Kopenhagen nur noch darum, vor heimischem Publikum den Deckel drauf zu machen. Ausgerechnet Manuel Akanji war für die frühe Führung für die Citizens verantwortlich. Der Schweizer Verteidiger verwertete eine Ecke per Direktabnahme in bester Stürmermanier: «Ich dachte noch, dass der Ball über den Kopf – ich bin mir nicht sicher, ob es Rodri war – zu mir kommen könnte. Ich sah den Ball auf meinen Fuss herunterkommen und versuchte zu schiessen – und er ging rein. Ich war sehr glücklich», meint der 28-Jährige zu seinem Treffer.

5. Minute: Akanji hämmert den Ball volley unter die Latte 06.03.2024

Manuel Akanji trifft bereits zum zweiten Mal in dieser Champions-League-Saison. Schon gegen YB traf er zur Führung und brachte sein Team auf die Siegesstrasse. Damit erzielte der Schweizer in seinen sechs Champions-League-Spielen in dieser Saison mehr Tore als in seinen ersten 42 Spielen in der Königsklasse (1). Speziell: Jedes seiner insgesamt drei Champions-League-Tore erzielte Akanji nach einem Standard.

«Wir haben getan, was wir tun mussten»

Der Nati-Star wurde danach auch zum «Man of the Match» ausgezeichnet. «Ich hätte nie gedacht, die Trophäe zu holen. Aber es ist ein gutes Gefühl, damit heimzufahren. Meine Söhne werden sicher Freude daran haben», hält Akanji fest. Sie hätten eine kleine Phase gehabt, in der sie nicht so gut gespielt hätten, aber nach der Pause hätten sie versucht, ihr Bestes zu geben, um dem Gegner nicht viele Chancen zu geben. Sein Fazit: «Wir haben getan, was wir tun mussten.»

Mit dem Sieg über Kopenhagen ist das Team von Pep Guardiola nun seit 30 Champions-League-Heimspielen ungeschlagen (28 Siege, 2 Remis), nur Barcelona blieb von 2013 bis 2020 zu Hause länger ohne Niederlage (38 Spiele). Doch nicht nur im Etihad Stadium sind Akanji & Co. stark: City ist seit 21 Champions-League-Spielen ungeschlagen und baut den Vereinsrekord in der Königsklasse damit weiter aus. Mit dem 10. Sieg in Folge stehen die Skyblues zum siebten Mal in Folge im Viertelfinale der Champions League.

Die City-Stars holten sich damit weiteres Selbstvertrauen für das Gipfeltreffen in der Premier League am kommenden Sonntag bei Spitzenreiter FC Liverpool. Die Teams trennt in der Tabelle nur ein Punkt.

Manchester City – Kopenhagen 3:1 Champions League 2023/24, Achtelfinal-Rückspiel 06.03.2024

