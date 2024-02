Strellers Prognose für die Champions-League-Achtelfinals blue Sport Experte Marco Streller nimmt die Champions-League-Achtelfinals unter die Lupe. Der Ex-Nati-Star erläutert, wer die besseren Karten in den Direktduellen hat. 12.02.2024

Marco Streller über ...

... Inter – Atlético

«Keiner will gegen Atlético spielen. Sie sind mit einer unglaublichen Leidenschaft dran. Es ist viel Theatralik drin: Der Trainer, der das Publikum und seine Spieler anheizt, das ist in ihrer DNA drin. Das mag nicht sehr attraktiv zum Zuschauen sein, ist aber sehr effizient. Auf der anderen Seite ist es eine Mannschaft, die auch aus einer sensationellen Defensive kommt. Mit extrem wenig Gegentoren – auch dank Nati-Goalie Yann Sommer, der eine überragende Saison spielt. Es ist ein 50:50-Spiel für mich.»

... PSV – Dortmund

«Das ist eines der spannendsten Duelle, weil es für mich sehr ausgeglichen ist – Dortmund hat eine tolle Kampagne gespielt, die auch die Diskussionen über Terzić ein bisschen verstummt haben lassen. Sie hatten eine ganz schwere Gruppe und haben sich da durchgesetzt. Von dem her ein leichter Vorteil für den BVB. Ich sage 60 zu 40 für Dortmund.»

... Porto – Arsenal

«Arsenal habe ich heuer ein paar Mal gesehen, Porto ein bisschen weniger. Ich finde Sporting Lissabon in Portugal dieses Jahr fast am stärksten, sie spielen unglaublich guten Fussball – es wird sehr schwer für YB.

Porto ist international in den letzten Jahren immer in den Achtelfinals dabei gewesen. Wir haben die drei, vier Top-Teams aus Portugal, die immer sehr stark sind. Sie bringen Top-Talente hervor, die sie dann teuer verkaufen können. Es wird sicher ein technisch und taktisch hochstehendes Spiel. Ich bin beeindruckt von Arsenal – darum sage ich 70:30 für Arsenal.»

... Napoli – Barcelona

«Alles, was Real in den letzten Jahren richtig macht, macht Barcelona falsch. Das zeigt auch der Rückzug von Xavi, der immer wieder unterschwellige Kritik am Verein äusserte. Er ist eine Ikone, die so viel für den Verein gemacht hat. Ich hoffe, dass es nicht dreckig endet. Das hat niemand verdient. Für das ist der Klub zu toll und die Verdienste von Xavi zu gross. Aber man merkt, dass es im Verein brodelt. Das ist weit weg von Real Madrid. Auch wenn man sich das Kader anschaut: Real Madrid hat den Generationenwechsel unglaublich gut gemacht. Die nächsten sind wieder da, wenn Modric oder Kroos aufhören. Auch Benzema wurde mit einer Systemumstellung ersetzt. Wenn dann noch irgendwann ein Mbappé kommt, dann sind die Galaktischen wieder da. Nichtsdestotrotz ist es immer noch Barcelona. Napoli hat letztes Jahr super gespielt und ist Meister geworden. Jetzt ist es stabil, aber nicht mehr so wie im Vorjahr. Ich sehe das Duell mit ganz leichten Vorteilen für Barcelona, also 55 zu 45.»