Mehmedi wurde von Van Bommel aussortiert: «Ich stand vor ihm und war wie sprachlos» 13.09.2024

Admir Mehmedi hat mit drei Vereinen in der Champions League gespielt. Eigentlich wäre mit Wolfsburg noch ein vierter Klub dazugekommen, doch da wurde der 33-Jährige vom Trainer böse überrascht.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Admir Mehmedi über die vielleicht grösste Demütigung während seiner Profi-Karriere.

In der Saison 2021/22 wurde er als einziger Spieler im Kader nicht für die Champions League nominiert. Trainer Mark van Bommel habe ihm dies kurz vor dem Einreichen der Liste mitgeteilt.

Mehmedi spricht rückblickend von einem «Schock» und erinnert sich an den Moment: «Ich dachte zuerst, dass er einen Spass macht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, er meint es ernst. Ich stand dann vor ihm und war wie sprachlos.»

blue Sport überträgt alle Spiele der Champions League live. Mehr anzeigen

Die Saison 2020/21 beendet Wolfsburg im 4. Rang und qualifiziert sich für die Champions League. Mehmedi startet als Stammspieler in die Saison, wird dann aber von Verletzungen zurückgeworfen und kommt nur noch sporadisch zum Zug, meistens als Joker. Insgesamt steht er in 18 von 34 Spielen auf dem Platz.

Tor verpasst? blue News liefert – und zwar blitzschnell Wir liefern dir die schönsten Tore, heissesten Szenen und wichtigsten Momente noch während des Spiels im Video. «Near-Live» nennt sich das konkurrenzlose Angebot von blue News – und es ist erst noch gratis. Diesen Service bieten wir für die Top-Spiele der Champions League, Super League, Europa League, Conference League, Challenge League und der spanischen LaLiga. Schau vorbei, sobald der Ball rollt: www.bluenews.ch/sport Keystone / blue Sport

Nach der Saison zieht Trainer Oliver Glasner weiter, es übernimmt der Niederländer Mark van Bommel. Es ist der Anfang vom Ende für Mehmedi bei den Wölfen. Für die Champions League wurde er gar nicht erst nominiert.

Zunächst habe er gedacht, der Trainer mache einen Witz. Im Fussball-Talk Heimspiel erinnert sich Mehmedi zurück: «Die Enttäuschung war damals riesig», zumal er der einzige Spieler im Kader gewesen sei, der es nicht auf die Liste geschafft habe.

«Bevor die Liste eingereicht wurde, hat er (Van Bommel; A.d.Red.) mich kurz ins Büro gerufen und mir mitgeteilt, dass ich es nicht geschafft habe in den Kader von 26 oder 27 Spieler. Und ich war der Spieler mit den meisten internationalen Spielen im Kader», sagt der Ex-Nati-Spieler «Dass man es dann nicht unter die ersten 26 oder 27 Spieler schafft, war ein riesiger Schock. Ich verstehe es immer noch nicht, weshalb das damals so war. Das sind die weniger schönen Momente.»

Im Juli 2021 tauschen sich der damalige Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel und Admir Mehmedi aus. Imago

Und was war der Grund für die Nicht-Nomination? «Die Begründung war, dass er sich so entschieden hat, dass er eine Entscheidung treffen musste. Und ja …» Wie hat Mehmedi darauf reagiert? «Ich dachte zuerst, dass er einen Spass macht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, er meint es ernst. Ich stand dann vor ihm und war wie sprachlos. Ich hätte mit allem gerechnet, nur nicht mit dem. Wenn eine Entscheidung gefällt ist, was nützt es da, wenn du gross herumdiskutierst. Das ist dann einfach so. Das sind Sachen, die du als Spieler dann schlucken musst und einfach akzeptierst.»

Van Bommel wurde am 23. Oktober dann nach nur 13 Spielen wieder entlassen. Mehmedi verliess den Verein zweieinhalb Monate später ebenfalls und wechselte ablösefrei zu Antalyaspor, wo er im Sommer 2023 seine Karriere beendete.

Mehmedi hat aber auch ganz andere Erinnerungen an die Champions League. Mit dem FCZ (2 Spiele), Dynamo Kiew (2) und Bayer Leverkusen (11) erlebte er einige magische Momente. Für Leverkusen erzielte er fünf Tore und bereite einen weiteren Treffer vor. Unvergessliche Momente.

Das könnte dich auch interessieren

Mehmedi: «15 Champions-League-Spiele, 15 Mal Gänsehaut» Admir Mehmedi spricht im Fussball-Talk Heimspiel über die Faszination der Champions League. 13.09.2024

Das trauen Frei und Mehmedi YB in der Champions League zu 13.09.2024

Frei und Mehmedi kommentieren ihre Champions-League-Tore 13.09.2024

Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024

So funktioniert der neue Modus der Champions League 36 Teams sind Teil des neuen Modus der Champions League.

In einer sogenannten Ligaphase, bestehend aus acht Spielen pro Team, sind alle 36 Klubs in einer Tabelle aufgeführt.

Die acht Spiele in der Ligaphase finden gegen unterschiedliche Gegner statt. Vorab werden die Teams in Töpfe unterteilt. Dabei muss jedes Team gegen zwei Teams pro Topf antreten.

Die Top 8 aus der Ligaphase steht in den Achtelfinals.

Die restlichen Achtelfinal-Plätze werden in Knockout-Playoffs vergeben. Ein Team von Rang 9 bis 16 trifft auf ein Team von Rang 17 bis 24. Hin- und Rückspiel entscheiden über das Weiterkommen.

Die Verlierer der Knockout-Playoffs und Klubs der Ränge 25 bis 36 scheiden aus der Champions League aus. Ein Ticket für die Europa League gibt es nicht.

Ab den Achtelfinals geht es im bekannten Turnier-Modus weiter. Hin- und Rückspiel zwischen zweier Teams bis und mit Halbfinals. Der Champions-League-Sieger wird in einem Final-Spiel gekürt. Mehr anzeigen