Raphael Wicky vor Champions-League-Knüller: «Ich will eine mutige Mannschaft sehen» 18.09.2023

Die Young Boys bekommen es am Dienstag zum Auftakt der Champions League mit dem ersten Brocken zu tun. Das Spiel gegen RB Leipzig siehst du ab 18.00 Uhr live und exklusiv auf blue Sport.

Heute Dienstag startet die neue Champions-League-Saison.

Die Young Boys treffen zum Auftakt auf RB Leipzig.

YB-Coach Raphael Wicky ist sich der Aussenseiter-Rolle bewusst, rechnet seinem Team aber durchaus Chancen aus.

«Viel Dynamik, viel Power, sehr spielstark – eine Mannschaft mit Top-Qualität», sagt Trainer Raphael Wicky über RB Leipzig. Chancen rechnen sich die Berner trotzdem aus.

«Klar, die Champions League ist ein anderes Niveau als die Super League. Aber wir wollen europäisch überwintern und haben in jedem Spiel die Ambition, zu gewinnen. Wir wissen: Wenn wir einen guten Tag haben, können wir auch Mannschaften wie Leipzig ärgern», betonte Wicky am Tag vor dem Heimspiel gegen den deutschen Cupsieger.

Leipzig sei eine «Mannschaft mit Top-Qualität, sehr spielstark und mit viel Dynamik und viel Power ausgestattet.» Der Klub habe vielleicht nicht die Strahlkraft von Bayern München oder Borussia Dortmund, gehöre aber zweifelsohne zu den Top 3 der Bundesliga, so Wicky. Und: «Man sieht eine klare Philosophie. Defensiv und offensiv ist eine klare Handschrift zu erkennen.»

Ein Punkt gegen Leipzig zu wenig?

Zwar sieht auch Wicky mit Manchester City und Leipzig zwei klare Favoriten auf die ersten beiden Plätze. Das heisst aber nicht, dass er und seine Mannschaft sich chancenlos wähnen, mehr als den 3. Platz vor dem mutmasslich ebenbürtigen Gegner Roter Stern Belgrad erreichen zu können, mit dem es im Frühjahr in der K.o.-Phase der Europa League weiterginge.

Wollen die Young Boys im Kampf um den Achtelfinal-Vorstoss mit den beiden Schwergewichten mitreden, müsste am Dienstag vor eigenem Anhang fast schon mehr als ein Punkt her. Mit einem couragierten Auftritt und solidarischer Knochenarbeit soll das gelingen. Wicky dazu: «Klar, wir sind nicht der Favorit. Auf diesem Niveau musst du kompakt und gut verteidigen können, aber das Ziel ist nicht, uns von der ersten Minute an zurückzuziehen. Ich will eine mutige Mannschaft sehen.»

In die Karten spielt den in den letzten fünf Spielen ohne Gegentor gebliebenen Young Boys nebst dem für Leipzig ungewohnten Kunstrasen, dass sie personell aus dem Vollen schöpfen können und Leipzig mit Captain Willi Orban und Dani Olmo auf zwei verletzte Leistungsträger verzichten muss.

Und dass Wicky weiss, wie man gegen europäische Schwergewichte bestehen kann: Mit dem FC Basel feierte der 46-Jährige in der Saison 2017/18 in der Champions League Siege gegen Manchester United und Benfica Lissabon. Sogar Manchester City bezwang er, wenn auch nur im Achtelfinal-Rückspiel nach einem 0:4 in England.

Die Erfahrung habe ihn vor allem etwas gelehrt, sagte Wicky: «Du musst als Team an dich glauben und über dich hinauswachsen, mutig sein und auch das Quäntchen Glück haben. Und effizient sein. Die wenigen Chancen, die du bekommst, musst du nutzen. Mit dieser Vision und Ambition müssen wir ins Spiel gehen.»

