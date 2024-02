Nach dieser Antwort von Reif lachen sich Kilchsperger und Petric schlapp Im Champions-League-Studio von blue Sport wird Marcel Reif nach den möglichen Nachfolgern von Bayern-Trainer Thomas Tuchel befragt. Seine Antwort bringt Mladen Petric und Roman Kilchsperger kurzerhand aus der Fassung. 21.02.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Champions-League-Studio von blue Sport äussert sich Marcel Reif zu einer Liste möglicher Nachfolger von Bayern-Trainer Thomas Tuchel – und löst bei Roman Kilchsperger und Mladen Petric einen Lachanfall aus.

Reif sieht keinen der genannten Namen als echten Kandidaten auf den Trainerposten bei den Münchnern – mit Ausnahme von Xabi Alonso. Der Leverkusen-Coach habe allerdings – wie auch Zinédine Zidane – andere Pläne. Mehr anzeigen

Xavi, Zinédine Zidane, José Mourinho oder Xabi Alonso – die Liste an möglichen Nachfolgern für den scheidenden Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist lang. Ist gar eine Rückkehr der ehemaligen FCB-Coaches Julian Nagelsmann oder Hansi Flick denkbar?

Offenbar nicht für Marcel Reif, der im Champions-League-Studio gefragt wird, welche der sechs genannten Variante für ihn denn die unwahrscheinlichste sei. «Da geht es aber um Nuancen», sagt der blue Sport Experte – und löst mit seiner Antwort grosses Gelächter aus. Vor allem Roman Kilchsperger und Mladen Petric scheinen sich kaum mehr einzukriegen und lachen Tränen.

Zidane zu Juve und Xabi Alonso zu Real?

Denn: Für Reif sind alle aufgezählten Namen offenbar unwahrscheinlich. Eine Rückkehr von Flick oder Nagelsmann schliesst er aus und über eine mögliche Verpflichtung von Mourinho sagt er: «Dann hast du ein Blutbad nach einer Woche.» Auch Zidane werde Tuchels Nachfolge nicht antreten – weil er andere Pläne habe. «Er wird zu Juventus gehen», so Reif.

Und was ist mit Leverkusens Erfolgscoach? «Natürlich werden sie Xabi Alonso haben wollen. Jeder will Xabi Alonso», weiss Reif. «Aber er wird noch ein Jahr in Leverkusen bleiben und dann zu Real Madrid, da bin ich überzeugt.» Und so schlägt Reif scherzhaft vor: «Macht doch den Papst oder Ueli Maurer auch noch auf die Liste.»